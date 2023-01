Intel on julkistanut yksityiskohtaiset tiedot uusista 13. sukupolven Intel Core -prosessoreista. Sarjaan kuuluu Core i9-13900KS, joka on maailman nopein pöytäkoneiden prosessori. Se yltää jopa 6 gigahertsin maksimiturbotaajuuteen.

Englantilainen Panthronics tunnetaan NFC-piirien ja erityisesti NFC-latauspiirien kehittäjänä. Nyt yhtiö kertoo ryhtyneensä toimittamaan näytteitä markkinoiden ensimmäisestä yden sirun NFC-latauspiiristä.

Jos seuraa akkutekniikan uutisia, mullistavia uusia tekniikoita nousee esiin vähän väliä. Ne jäävät useimmiten lupauksiksi. Tällä viikolla verkkoon tarttui uutinen, joka lupasi ikuisesti lataussyklejä kestäviä paristoja. Uutinen kuulosti epäilyttävältä ja jotenkin tutulta.

Berkeleyn yliopistossa kehitetty RISC-V-käskykanta on saavuttanut suurta suosiota sulautetuissa sovelluksissa ja sitä viedään myös PC-luokan prosessoreihin vauhdilla. Seuraavaksi ovat vuorossa älypuhelimet. Google ilmoitti jo tuovansa Androidiin tuen arkkitehtuurille.

Jos liität läppärisi ulkoiseen näyttöön C-tyypin USB-portin kautta, käytät todennäköisesti DisplayPort-linkkiä. Linkissä voisi käyttää myös HDMI-signaalia ns. Alt Mode -muunnoksen avulla, mutta tämä tekniikka on käytännössä kuopattu.

VTT on esitellyt kansainvälisillä Formnext- ja World PM -messuilla sähkömoottorin prototyyppiä, jonka osia on valmistettu 3D-tulostamalla. Lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostamiseen perustuva uniikki menetelmä haastaa perinteisen tavan rakentaa sähkömoottori.

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2023 konetekniikan professori Aki Mikkolan LUT-yliopistosta. Valinta julkistettiin tänään Tieteen päivillä Helsingissä. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.

Saksalainen mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz järjestää Demystifying EMC -konferenssin verkossa ja fyysisenä tapahtumana. Euroopan virtuaalitapahtuma järjestetään helmikuun 7.-8. päivinä.

Samsung kertoo saaneensa uusimmat SSD-levynsä tuotantovalmiiksi. PM9CIa-levyt tukevat PCIe 4.0-väylää NVMe-ohjaimen yli. Muistien ohjainpiiri on valmistettu 5 nanometrin prosessissa.

Renesas on esitellyt uuden yleiskäyttöisen mikro-ohjaimen pienitehoiseen RL78-perheeseen, jonka pienet pakkauskoot on tarkoitettu 8-bittisiin sovelluksiin. Monipuolisessa RL78/G15:ssä on monia oheistoimintoja ja 4–8 kilotavua muistia koodille 8-20-nastaisissa koteloissa. Pienin kotelon vain 3 x 3 millimetriä.