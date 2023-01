Yhden sirun ratkaisu NFC-lataukseen

Englantilainen Panthronics tunnetaan NFC-piirien ja erityisesti NFC-latauspiirien kehittäjänä. Nyt yhtiö kertoo ryhtyneensä toimittamaan näytteitä markkinoiden ensimmäisestä yden sirun NFC-latauspiiristä.

NFC-latausjärjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta, tai NFC-kielellä ”kuuntelijasta”. Uusi PTX30W-piiri on kooltaan 1,78 x 1,78 millimetriä ja WL-CSP-koteloon on integroitu virranhallintayksikkö ja litiumioniakkulaturi.

Jos ratkaisua vertaa markkinoilla oleviin, on PTX30W neljä kertaa pienempi. Kutistunut koko perustuu ennen kaikkea siihen, että useista erillisistä komponenteista on päästy eroon. PTX30W-ratkaisu on myös helpompi viedä laitteisiin kuin monista erillisistä komponenteista tehty ratkaisu.

PTX30W käyttää NFC Forumin standardoimaa latausprotokollaa. Se voi toimia itsenäisesti ilman ulkoista mikro-ohjainta. Yhdistettynä NFC-latauslähettimeen linkin yli voidaan toimittaa jopa 1 W latausteho.

Yksi watti ei tietenkään ole kovin paljon, mutta se riittää hyvin esimerkiksi fitness-rannekkeiden, kellojen, kuulokkeiden, kuulolaitteiden, älylasien, -sormusten ja erilaisten anturien lataamiseen.

Las Vegasin CES-messuilla esitelty PTX30W-piirin volyymitoimitukset alkavat vuoden toisen neljänneksen aikana.