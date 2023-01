ST tuo 32-bittiset 8-bittisten tilalle

STMicroelectronics on laajentanut suositun 32-bittisen STM32-mikro-ohjainperhettään tähän asti edullisimmilla ohjaimilla. STM32C0 on siinä mielessä merkityksellinen piiriperhe, että sillä voidaan korvata vanhoja 8-bittisiä ohjaimia monissa sulautetuissa sovelluksissa.

STM32-ohjainpiirejä käytetään miljardeissa älykkäissä teollisuus-, lääketieteen ja kuluttajatuotteissa maailmanlaajuisesti. Uusi STM32C0-perhe on tarkoitettu kodinkoneisiin, teollisuuspumppuihin, tuulettimiin, palovaroittimiin, ja muihin yksinkertaisempiin laitteisiin, joissa tyypillisesti käytetään yksinkertaisempia 8- ja 16-bittisiä mikro-ohjaimia.

STM32C0-piirit tuovat näihin suunnitteluihin monia parannuksia, kuten nopeamman vasteen, lisätoiminnot ja verkkoyhteyden samalla kokonaiskustannuksilla ja virrankulutuksella kuin aiemmin. Samaan aikaan piirit helpottavat monissa laitteissa siirtymistä 32-bittiseen suunnitteluun.

STM32C0-sarja, joka on jo ehtinyt volyymituotantoon, kuuluu ST:n teollisuuskomponenttien 10 vuoden pitkäikäisyysohjelmaan. Saatavilla on yhdeksän pakettivaihtoehtoa, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia ja kotelovaihtoehtoja, joista löytyy sekä erittäin pieniä että matalan profiilin siruja.

ST on suunnitellut STM32C0-sarjan pieniin ja taloudellisiin pakkauksiin, joissa on vain yksi pari ulkoisia virtaliitäntöjä. Näin sovellukselle on saatavilla enemmän I/O-nastoja samalla, kun materiaalikulut pienenevät. kustannuksia. Lisäksi sisäänrakennettu, erittäin tarkka (1 %) kello säästää ulkoisten ajoituskomponenttien määrässä.

STM32C0-ohjaimilla on oheislaitteina esimerkiksi 1,7 MSPS:n AD-muunnin ja se hyödyntää DMA-kanavia (suora muistiyhteys), jotka lisäävät sovellusten suorituskykyä ja tehokkuutta. Ne toimivat jopa 48 MHz:n taajuudella ja tarjoavat 44 DMIPS:n suorituskyvyn. Aktiivisena ohjaimet kuluttavat virtaa 80 µA/MHz.

