Lisäkortilla senttimetriluokan paikannus laitteeseen

Sulautettuja ratkaisuja kehittävä MikroElektronika eli MIKROE on esitellyt uuden Click Board -lisäkortin, jota voidaan käyttää parantamaan laitteiden satelliittipohjaisista paikannusjärjestelmistä saatua paikkatieto. GNSS RTK 2 Click tuo suunnittelijoiden käyttöön senttimetriluokan paikannustarkkuuden.

Click-laajennuskortit noudattavat MIKROE:n kehittämää modulaarista prototyyppien lisälevystandardia. Niiden avulla suunnittelijat voivat vaihtaa oheislaitteita helposti, mikä vähentää kehitysaikaa jopa kuukausilla. MIKROEN mikroBUS-liitännän avulla suunnittelijat voivat liittää minkä tahansa Click-kortin välittömästi pääkehityskorttiin.

Uusi GNSS RTK 2 Click -kortti on 1300:s MIKROE:n julkaisema Click-kortti. Se sisältää u-bloxin ZED-F9R:n, joka on monikaistainen ammattitason GNSS-moduuli. Siihen on integroitu reaaliaikainen kinematiikka (RTK) eli liikkeentunnistus ja se tarjoaa jopa senttimetriluokan tarkkuuden.

Moduuli käyttää samanaikaisesti GNSS-signaaleja kaikista neljästä konstellaatiosta (GPS/QZSS, GLONASS, Galileo ja BeiDou) ja tarjoaa luotettavan monikaistaisen avaimet käteen -tyyppisen RTK-ratkaisun jopa 30 hertsin reaaliaikaisella sijainnin päivitysnopeudella ja täydellä GNSS-kantoaaltodatalla.

Uusin Click-kortti sopii esimerkiksi erittäin tarkkaan paikannukseen vaativiin teollisiin sovelluksiin, kuten koneenhallintaan, maarobottiajoneuvoihin ja miehittämättömiin lentokoneisiin (UAV).

Kortilla on hintaa 285 dollaria. Lisätietoja täältä.