Monissa kohteissa teollisuus-PC:n virkaa voi toimittaa litteä paneelitietokone. Saksalainen Kontron on esitellyt FlatClient PRO -sarjan paneelitietokoneisiin versiot, joissa laskennasta huolehtii 11. sukupolven Intel Core -prosessorit. Tukevat täysmetallikoteloidut paneelitietokoneet on helppo puhdistaa ja desinfioida niiden naarmuuntumattoman ja saumattoman etuosan ansiosta, joka on valmistettu karkaistusta lasista.

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon suosiota, mutta tämä on vasta alkua. Joulukuussa järjestetyssä RISC-V_ Summit -tapahtumassa RISC-V Internationalin toimitusjohtaja Calista Redmond hehkutti, että RISC.Vn voitto on lopulta väistämätöntä.

Ensi kuun alussa Samsung julkistaa uudet Galaxy S23 -sarjan älypuhelimensa. Laajasti uutisoidun tiedon mukaan sarjan Ultra-huippumallissa tulee olemaan 200 megapikselin kamerakenno. Tämä voi olla Samsungin salainen ase taistelussa muita Android-huippumalleja, mutta erityisesti Applen iPhonen kameroita vastaan.

Viime vuosi oli tiiviin 5G-rakentamisen aikaa kaikille operaattoreille. DNA:n luvut kuvaavat panostuksia hyvin. Vuoden 2022 aikana 5G-tukiasemien kokonaismäärä DNA:n ja Suomen Yhteisverkon alueella kasvoi liki 70 prosenttia vuoden alusta alkaen.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz on esitellyt uuden testerin kaikkien FR1-taajuusalueen 5G-tukiasemien ja pienten solujen muotojen nopeaan ja tehokkaaseen testaukseen sekä RF-komponenttien karakterisointiin tai tuotantoon. Samalla PVT360A-testerillä onnistuu niin signaalin generointi kuin analysointi.

Suomessa ensirekisteröitiin viime vuonna alle 82 000 uutta henkilöautoa. Määrä on historiallisen alhainen ja seurausta komponenttipulasta, pitkittyneestä energiakriisistä sekä talouden heikentyneistä näkymistä. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan autokannan nykyisellä uusiutumisvauhdilla liikenteen päästövähennystavoitteet jäävät saavuttamatta.

NI eli kesään 2020 asti nimellä National Instruments tunnettu amerikkalainen mittauksen, testauksen ja instrumentoinnin erikoisyritys on myytävänä. Yhtiön hallitus ilmoitti tarkastelevansa kattavasti eri vaihtoehtoja, joilla omistajien osakkeiden arvolle saataisiin paras mahdollinen tuotto. Tämä tarkoittaa myös yrityksen myynnin tarkastelua.

Korona kiihdytti tietokonemyyntiä, mutta tilanteen muututtua normaalimmaksi PC:n jo ennen koronaa alkanut luisu jatkui. Gartnerin mukaan PC-myynti kutistui vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 28,5 prosenttia.

DNA on ottanut käyttöön virtuaalisissa privaattiverkoissa hyödynnettäviä alueellisia asiakasliikenteen yhdyspisteitä kahdeksalla eri paikkakunnalla ympäri maan. Kun datan ei tarvitse liikkua Helsingin kautta, jokaisessa datapaketissa säästetään viisi millisekuntia. Joskus sen merkitys voi olla ratkaisevan tärkeä.

Sulautettuja ratkaisuja kehittävä MikroElektronika eli MIKROE on esitellyt uuden Click Board -lisäkortin, jota voidaan käyttää parantamaan laitteiden satelliittipohjaisista paikannusjärjestelmistä saatua paikkatieto. GNSS RTK 2 Click tuo suunnittelijoiden käyttöön senttimetriluokan paikannustarkkuuden.