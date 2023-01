Nokian tuloksessa paljon hyvää

Nokia julkisti tänään tuloslukunsa loka-joulukuulta ja koko viime vuodelta. Luvuissa on erittäin paljon hyvää. Yhtiö pääsi viimeisellä neljänneksellä hyvään kasvuvauhtiin, mikä perustui ennen kaikkea kasvuun verkkoinfra-ryhmässä. Myös matkapuhelinverkot kasvoivat, vaikkakin hitaammin.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan suurten lukujen taakse piiloutuu useita valopilkkuja. - Olen tyytyväinen, että yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi koko vuonna 21 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 49 prosenttia. Hyvä vauhti jatkui myös yksityisissä langattomissa verkoissa, joissa voitimme 45 uutta asiakasta vuoden viimeisen neljänneksen aikana, Lundmark hehkutti.

Verkkoinfrastruktuuri-ryhmän 14 prosentin kasvu perustui ennen kaikkea voimakkaaseen kasvuun optisissa verkoissa ja IP-verkkotuotteissa. Lundmark arvioi, että kasvu jatkuu tänä vuonna sekä matkapuhelinverkoissa että verkkoinfrassa.

Viime aikoina Nokian teknologian lisensointibisnes on ollut pienissä vaikeuksissa, mikä osaltaan liittyy käynnissä oleviin kiistoihin lisensointisopimuksissa. Lundmarkin mukaan yhtiöllä on parhaillaan käynnissä kaksi lisenssien uusimisprosessia ja niihin liittyviä oikeudenkäyntejä, joissa olemme saaneet jo useita myönteisiä päätöksiä tuomioistuimilta. Tosin OPPO-kiistoissa Nokia on myös saanut takkiinsa joillakin markkinoilla.

Teknoogia-ryhmän liikevaihto kasvoi, kun vuoden lopussa yksi pitkäaikainen lisenssinsaaja käytti optionsa muuttaa lisenssinsä voimassaolon pysyväksi ja näin koko vuoden lisenssitulot saatiin tuloutettua viimeiselle neljännekselle. Lundmark kertoi olevansa tyytyväinen tällä viikolla Samsungin kanssa uusimaamme lisensointisopimukseen. Lundmark myös avasi hieman yhtiön lisenssipolitiikkaa. - Patenttiportfoliomme arvon puolustaminen on tärkeämpää kuin tiettyjen määräaikojen saavuttaminen.

Nokian tarkemmat tulosluvut löytyvät täältä. Maaottelussa Ericssonin kanssa Nokia on muuten tällä hetkellä niskan päällä. Liikevaihto on hieman isompi 24,9 miljardia euroa vs 24,4 miljardia euroa, mutta tulosta Nokia tekee selvästi enemmän.