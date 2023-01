Nappikuulokeisiin tulee puheentunnistus

Eikö olisi näppärää, jos nappikuulokkeita voisi ohjata puheella? ”Seuraava kappale”, ”soita XX:le”, ”lisää volyymiä”, ja niin edelleen? Tämä voi pian olla mahdollista, sillä kanadalainen Fluent.AI sanoo istuttaneensa puheentunnistusalgoritmista DSP-piirille, joka sopii nappikuulokkeisiin.

Signaaliprosessori on Cadencen omistaman Tensilican HiFi 5. Kumppanina on Mediatekin tytäryhtiö Airoha, joka on toteuttanut monijärjestelmäpiirejä ns. TWS-nappeihin (True Wireless Stereo).

Fluent.ai tarjoaa ilman verkkoyhteyttä ja jopa kohinaisissa ympäristöissä toimivan puheentunnistuksen. Algoritmit tukevat mitä tahansa kieltä tai aksenttia. Uusimman ohjelmistoratkaisun avulla käyttäjät voivat käynnistää yli 30 TWS-toimintoa 101 äänikomennon avulla.

Arsenaaliin kuuluvat esimerkiksi melunvaimennus, musiikin hallinta, puhelujen hyväksyminen tai hylkääminen ja akun varaustason tarkistaminen. Käyttäjälle tämä tarkoittaisi isoa muutosta parempaan, kun toimintoihin ei enää tarvitsisi älypuhelinsovellusta, eikä äänikomennon tarvitse mennä pilvipalvelun kautta.

