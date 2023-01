Aurinkosähköauto tulee jo tänä vuonna

Suomessakin yhä suurempi osa uusista autoista on sähkökäyttöisiä. Saksalainen Sono Motors on viemässä sähköauton ideaa pidemmälle, sillä sen Sion-malli on päällystetty polymeeripohjaisella aurinkokennolla. Se lupaa halpoja kilometrejä.

Sono lupaa autonsa tulevan Saksan markkinoille jo tämän vuoden aikana. Jo syyskuussa ennakkotilauksia oli yli 40 tuhatta, joten kysyntää on. Hinnaksi on tulossa hieman alle 30 000 euroa.

Sionissa on 54 kilowattitunnin akusto, jolla ajomatkaksi luvataan hieman yli 300 kilometriä. Tämä on hyvin tyypillinen pienen sähköauton kantama. Auton erikoisuus on koriin integroitu polymeeripohjainen aurinkokennosto, joka koostuu 456 kennosta. Sen avulla autolla voidaan ajaa aurinkosähköllä 245 kilometriä viikon aikana.

Münchenissä tehdyissä testeissä auringonvalo riitti aurinkoisina heinäkuun viikkoina 245 kilometriin viikossa. Pilvisinä viikkoina ajomatka jäi 77 kilometriin. Jos autoa tarvitsee lähinnä kauppareissuiin kaupungissa, Sionilla ajaminen tulee käytännössä ilmaiseksi. Toki joulukuussa auringonvalo riitti viikossa vain 22 kilometrin ajoihin, joten heittely on suurta.

Toki Sion on ensisijaisesti normaali sähköauto, joka voidaan pikaladata täyteen reilussa puolessa tunnissa. Lisäksi latausjärjestelmä on kaksisuuntainen, joten tarvittaessa Sionin akku toimii varavirtalähteenä kotona.

Jos aurinkosähköllä kuljettu ajomatka kiinnostaa, voi siihen tutustua Sono Motorsin julkaisemasta testistä.