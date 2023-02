Uusi alusta voisi olla ”IoT-laitteiden Android”

Veteraani Ian Drewn perustama Foundries.IO yrittää tehdä vallankumousta sulautetussa kehityksessä. Tuote on universaali Linux-alusta, joka toimii millä tahansa piirisarjalla, missä tahansa pilvessä ja jossa tietoturvallinen koodin päivitys ja ylläpito olisi itsestään selvää.

Alusta on nimeltään FoundriesFactory. Nimi ei ole kovin tarttuva, mutta ehkä sen pitäisi olla, sillä alusta pyrkii olemaan eräänlainen IoT- ja edge-laitteiden Windows tai Android. Universaali alusta. - Ehkä vertailu IoT-laitteiden ”RedHatiksi” on osuvampi, koska FoundriesFactory ei ole vain käyttöjärjestelmä, Drew tarkentaa. Nimityksen IoT-laitteiden Androidksi hän kyllä ymmärtää ja hyväksyy.

Sanalla sanoen sulautettu markkina on aivan liian fragmentoitunut. - PC-koneissa on ehkä kymmenen eri suunnittelua, palvelimissa kaksi ja älypuhelimissa kymmeniä, mutta sulautetuissa satatuhatta eri suunnittelua. Jokainen tekee oman käyttöjärjestelmänsä, mikä on älytöntä.

Jos olisi yksi universaali alusta, joka toimisi jokaisella raudalla. Ja lisäksi vielä kehitys onnistuisi pilvessä. Kehityksen mallia Drew kutsuu tutulla nimellä devops. Moni sulautettu kehittäjä pelkää nimeä tosissaan.

- Kun kerron yrityksessä, että IoT-ohjelmistonkehityksen voi tehdä 10 kertaa nykyistä tehokkaammin ja paremmin, ja vielä alusta asti tietoturvallisesti, tottakai se herättää ajatuksia, Drew myöntää.

Mutta miksi näin ei ole tehty? - Koska se on pahuksen vaikeaa, Drew sanoo.

Foundries.IO valitsi alusta asti OTA-päivitystensä mekanismiksi TUF-kehyksen. (The Update Framework). Se on alusta asti rakennettu kestämään jopa valtiollisten toimijoiden hyökkäykset. TUF estää koodin väärennöksen, vaikka salausavaimiin olisi päästy käsiksi.

FoundriesFactoryn myötä tarjolla on siis edullinen pilvipohjainen kehitys, nopeampi kehitystyö ja tietoturva tuotteiden koko elinkaaren ajan. Koodin voi päivittää niin usein kuin haluaa: monta kertaa päivässä, jos on tarvetta. - Tarve riippuu asiakkaasta. Älypuhelimiin tuodaan tietoturvapäivityksiä 2-3 kuukauden välein, mutta sulautetuissa tilanne on toinen. Välttämättä sydämentahdistinta ei halua päivittää ollenkaan, mutta jos siihen tulee tarve, on hyvä tietää, että sen voi tehdä 100prosenttisen turvallisesti.

Ian Drew ei ole ihan kuka tahansa kaveri. Hän työskenteli lähes 11 vuotta Arm:lla eri johtotehtävissä. Samaan aikaan hän käynnisti edelleen toimivan Linaron, jonka tehtävä oli tuoda Linux toimimaan Arm-prosessoreilla. Linaron ydintiimi on myös FoundriesFactoryn takana.

Nyt mies on sarjayrittäjä, jonka aika jakautuu kolmen perustetun yrityksen kesken. Ehkäpä Foundries.IO on niistä kuitenkin lähimpänä sydäntä. Idea sulautetun kehityksen mullistamisesta on jo houkuttanut asiakkaiksi isoja elektroniikkayrityksiä kuten STMicroelectronicsin, Nvidian ja Texas instrumentsin, mutta myös startuppeja, ja kaikkia siltä väliltä.