Android 14 taipuu taivuteltaviin

Google on aloittanut seuraavan Android-alustan eli 14-version kehittämisen. Ensimmäisen kehittäjäversion voi jo ladata manuaalisesti Pixel-puhelimille, mikäli uusia ominaisuuksia haluaa testata. Valmista pitäisi tulla alkusyksystä, vaikka muiden valmistajien laitteille Android 14:aa joudutaan odottamaan pidempään.

Uudessa Androidissa kiinnostavimpia toimintoja ovat tietenkin uudet ratkaisut ja niiden edellyttävät rajapinnat. Google kertoo parantavansa sovelluskohtaista kielitukea, joten jatkossa Android puhuttelee käyttäjää paremmin muillakin kuin englannin kielellä. Tähän on tuotu uusi rajapinta (Grammatical Inflection API). Kehittäjän kannalta tämä tarkoittaa uuden resurssin luomista, jotta käyttöjärjestelmä osaa oieita kieliarvoja (maskuliini - feminiini - neutri).

Android 14 parantaa myös lähinäkönsä kanssa taistelevien asemaa, sillä fontteja voi jatkossa kasvattaa nonlineaarisesti 200-prosenttisiksi. Skaalaus on siinä mielessä älykäs, että se säilyttää erikokoisten fonttien hierarkian, mutta ei skaalaa mitään fonttia ylisuureksi.

Yksi tärkeä uusi osa Androidia on se, miten koodi tukee taivuteltavia puhelimia. Jo aiemmin Androidiin esiteltyjä ominaisuuksia laajennetaan ja samalla on luotu esimerkiksi ikkunan kokoa määritteleviä luokkia, erilaisia liukukytkimiä määritteleviä ulkoasuja. Tavoite on Googlen mukaan ”tehdä helpommaksi sovelluksen optimointi erilaisilla laitteilla ja näyttökoolla”.

