Arrow Electronics on julkaissut e-kirjan sulautetusta tietoturvasta. Kirja kattaa kaikki turvallisuusnäkökohdat, jotka sulautettujen tuotekehittäjien tulee ottaa huomioon minimoidakseen tuotteidensa haavoittuvuuden sekä haitallisille että tahattomille uhille. Arrow muistuttaa, että turvallisuuteen kuuluu monia osia ja että rikkomuksia tapahtuu usein siellä, mistä järjestelmän heikoin kohta löytyy. Tämän takia Arrow on koonnut tarkistuslistan kymmenestä vankan turvallisuuden peruselementistä ja selostaa niitä e-kirjassa.

Entistä useampi suomalainen uskoo tunnistavansa kyberhuijauksen, käy ilmi Elisan teettämästä tutkimuksesta. Raportti paljastaa lisäksi, että viime vuonna yli 90 prosenttia suomalaisista kertoi altistuneensa huijausyritykselle. Joka kymmenes tunnisti tulleensa varmasti huijatuksi.

Sveitsiläinen LEM on julkistanut tyypiltään markkinoiden pienikokoisimman virta-anturin, jonka avulla sähköajoneuvojen (EV) ajoinvertterien suunnittelijat voivat optimoida tuotteidensa koon, painon ja hyötysuhteen. Kooltaan uusi HSTDR-anturi on vain 29 x 21 x 12 millimetriä ja se painaa vain 27 grammaa. Sähköautoissa suuritehoiset vetoinvertterit muuntavat tasavirran vaihtovirraksi ja keräävät energiaa talteen ajoneuvon tarpeisiin. Näiden on oltava suorituskykyisiä ja kooltaan mahdollisimman pieniä ja kevyitä.

Nokia ja Bosch ilmoittivat tänään kehittäneensä yhdessä 5G-pohjaisen paikannusteknologian, joka on tarkoitettu tehtaisiin Teollisuus 4.0 -tuotannossa. Tekniikkaa on jo testattu Boschin tuotantolaitoksessa Saksassa, jossa on päästy 50 senttimetrin paikannustarkkuuteen 90 prosentissa tehdasaluetta.

Pankkikortin suojaaminen PIN-koodilla on vanhanaikainen ja turvaton tapa, ja onneksi siirtymässä historiaan. Vuonna 2025 markkinoille tulee jopa 140 miljoonaa biometristä maksukorttia, joissa käyttäjä tunnistetaan sormenjäljen avulla.

Jokainen elektroniikkaa tunteva tietää, mikä on piiri tai siru. Mutta useat uudet järjestelmäpiirit perustuvat sirulohkoihin, joita kutsutaan englanniksi nimellä chiplet. Koska termille ei ole suomennosta, sille pitää varmaan kehittää sellainen. Yksi ehdokas voisi olla sirpale.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinetin raportti osoittaa, että niin sanottujen wiper-haittaohjelmien käyttö kyberhyökkäyksissä lisääntyi huomattavasti vuonna 2022. Rajut hyökkäykset ovat kohdistuneet sekä kriittiseen infrastruktuuriin että monikansallisiin yrityksiin.

Setisemän kymmenestä netin käyttäjästä kokee, ettei tiedä keneen verkossa voi luottaa. Tämä selviää F-Securen seitsemässä maassa toteutetusta kyselystä. Useimmat kokevat, että verkon tietoturvariskit kasvavat ja tietoturvasta on tullut kuluttajille liian monimutkaista.

Itanium esiteltiin vuonna 2001 eli tuotesarja ehti 20 vuoden ikäiseksi. Itanium oli ensimmäinen IA-64-käskykannalla koodattu prosessori. Nyt tuki äskykannalle on katoamassa myös Linux-ytimestä.

SiTune-nimellä tunnettu piilaaksolainen RF-piirien kehittäjä on keskittynyt 5G-laitteiden piirisarjoihin. Nimi on vaihtunut Arctic Semiconductoriksi ja nyt markkinoille on esitelty ensimmäinen piirisarja: IceWings.