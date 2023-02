Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat ovat onnistuneet kehittämään uudenlaisen datan dekoodauspiirin. Siru pystyy purkamaan minkä tahansa koodatun signaalin ilman, että työhön tarvitaan erillisiä koodekkeja. Innovaatio voi mahdollistaa nykyistä edullisemmat laitteet, jotka suoriutuvat paremmin vaatimatta kuitenkaan niin paljon laitteistoa.

Sen jälkeen, kun AMD osti FPGA-markkinoiden suurimman yrityksen Xilinxin, se on työntänyt uusia piiriratkaisuja myös 5G-tukiasemien palvelimiin erityisesti core-verkoissa. Nyt yhtiö esittelee uusia piirejään ensi viikon Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa. AMD haluaa ottaa Intelin paikan 5G-raudalla. Myös Nokia on siirtymässä AMD:n EPYC-prosessoriin Cloud RAN -palvelimissaan.

STMicroelectronics on esitellyt suosittuun STM32-ohjainten sarjaansa erittäin vähävirtaiset piirit, joilla voidaan kuitenkin ajaa yhä edistyneempää grafiikkaa. Tämän mahdollistaa ensimmäistä kertaa 32-bittisille ohjaimille tuotu jopa 4 megatavun flash-muisti. Se mahdollistaa älypuhelinmaisille käyttöliittymille, ST kehuu.

Chomerics on julkistanut uuden rakotäytelevyn elektroniikan lämmönhallintaan. THERM-A-GAP PAD 70TP on ultrapehmeä, erittäin mukautuva ja tehokas, joten se vastaa erilaisten vaativien teollisuussovellusten vaatimuksiin.

OnePlussan teettämän kyselyn mukaan suomalaiset vaihtavansa puhelimensa uuteen tyypillisesti kahden vuoden välein. Joka vuosi uuden mallin ostaa jopa 14 prosenttia suomalaisista. Tutkimukseen vastasi tuhat aikuista.

Satelliittipaikannus hyödyttäisi monia sovelluksia, mutta nykyisen GNSS-piirien tehonkulutus söisi esimerkiksi nappiparistojen energian alta aikayksikön. Hollantilainen startup Qualinx on kehittänyt tekniikan, jolla paikkatieto saadaan selville 90 prosenttia pienemmällä tehonkulutuksella.

Jos suunnittelee uusia tuotteita tai haluaa viedä suunnittelunsa tuotantoon, komponenttien valinta on yksi keskeisiä ja vaativimpia tehtäviä. Onneksi avuksi on tullut koko joukko laadukkaita työkaluja, joilla prosessi helpottuu.

Arrow Electronics on julkaissut e-kirjan sulautetusta tietoturvasta. Kirja kattaa kaikki turvallisuusnäkökohdat, jotka sulautettujen tuotekehittäjien tulee ottaa huomioon minimoidakseen tuotteidensa haavoittuvuuden sekä haitallisille että tahattomille uhille. Arrow muistuttaa, että turvallisuuteen kuuluu monia osia ja että rikkomuksia tapahtuu usein siellä, mistä järjestelmän heikoin kohta löytyy. Tämän takia Arrow on koonnut tarkistuslistan kymmenestä vankan turvallisuuden peruselementistä ja selostaa niitä e-kirjassa.

Entistä useampi suomalainen uskoo tunnistavansa kyberhuijauksen, käy ilmi Elisan teettämästä tutkimuksesta. Raportti paljastaa lisäksi, että viime vuonna yli 90 prosenttia suomalaisista kertoi altistuneensa huijausyritykselle. Joka kymmenes tunnisti tulleensa varmasti huijatuksi.

Sveitsiläinen LEM on julkistanut tyypiltään markkinoiden pienikokoisimman virta-anturin, jonka avulla sähköajoneuvojen (EV) ajoinvertterien suunnittelijat voivat optimoida tuotteidensa koon, painon ja hyötysuhteen. Kooltaan uusi HSTDR-anturi on vain 29 x 21 x 12 millimetriä ja se painaa vain 27 grammaa. Sähköautoissa suuritehoiset vetoinvertterit muuntavat tasavirran vaihtovirraksi ja keräävät energiaa talteen ajoneuvon tarpeisiin. Näiden on oltava suorituskykyisiä ja kooltaan mahdollisimman pieniä ja kevyitä.