3D-tunnistusanturi kutistettiin 23 neliömilliin

Signaalin lentoaikaa mittaavia antureita käytetään moneen sovellukseen. Sen avulla voi tunnistaa henkilöiden läsnäolon, avata älylukkoja ja avata älypuhelimen kasvontunnistuksella. Infineonin uusi ToF-anturi on suorituskykyinen ja ennen kaikkea selvästi aiempaa pienempi.

IRS2976C-anturi on kehitetty yhteistyössä pmdtechnologiesin kanssa. REAL3-tuoteperheen uusimassa anturissa pikselien kvanttitehokkuus on vähintään 30 prosenttia, mihin on aiemmin ylletty vain taustavalaistuilla BSI-antureilla.

Huomattavaa on, että tämä suorituskyky saavutetaan samalla, kun etupuolen valaistusanturien (FSI) ylivoimainen kustannusetu säilyy. Tämän seurauksena IRS2976C-sensori on ensimmäinen ToF-anturi maailmassa, joka on läpäissyt Googlen Class 3 (Strong) -sertifikaatin kasvojentunnistusta varten, samalla kun se toimii saumattomasti mobiililaitteen näytön alla.

IRS2976C-anturi tukee useita pitkän kantaman, vähän virtaa kuluttavia käyttötapauksia, jotka mahdollistavat 10 metrin ja pidemmän mittausalueen. Kuten kaikki REAL3-perheen jäsenet, pmdtechnologiesin patentoima SBI (Suppression of Background Illumination) -tekniikka on integroitu jokaiseen pikseliin. Tämä tarjoaa tarkan datan esimerkiksi voimakkaassa auringonvalossa.

IRS2976C tarjoaa VGA-resoluution eli 640 x 480 syvyyspistettä. Kooltaan anturi on 23 neliömilliä eli markkinoiden pienin VGA-tasoinen anturi. Se korvaa suoraan aiemman IRS2877C-anturin eli mahdollistaa helpon päivityksen ja resoluution parantamisen.

Infineon esittelee anturia parhaillaan Mobile World Congress 2023 -tapahtumassa Barcelonassa. Lisätietoja REAL3-antureista täällä.