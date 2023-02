Nokia on laajentanut Wi-Fi-reitittimiensä sarjaa tänään Barcelonan Mobile World Congress -messuilla. Uusi reititin on Beacon 10, joka on samalla Nokian ensimmäinen uutta 6E-tekniikkaa tukeva reititin. Kuuden gigahertsin taajuustuen myötä laite voi tarjota jopa 1o gigabitin datanopeudet kodin tai toimiston verkossa.

Kempeleläinen Polar Electro yllätti tänään monet ilmoittavalla avaavansa algoritminsa ja ohjelmistoratkaisunsa kumppaniensa käyttöön. Ensimmäisenä algoritmeja pääsee hyödyntämään Casio. Aiemmin Polarin vuosia kehittämät algoritmit ja ohjelmistoratkaisut ovat olleet vain sen omassa käytössä.

Signaalin lentoaikaa mittaavia antureita käytetään moneen sovellukseen. Sen avulla voi tunnistaa henkilöiden läsnäolon, avata älylukkoja ja avata älypuhelimen kasvontunnistuksella. Infineonin uusi ToF-anturi on suorituskykyinen ja ennen kaikkea selvästi aiempaa pienempi.

Nokian, Nordic Semiconductorin, MediaTekin ja Oulun kaupungin tuella on perustettu kaksi uutta järjestelmäpiiriteknologioiden professuuria Oulun yliopistoon. Järjestelmäpiiriteknologian professori Zaheer Khan (kuvassa) aloittaa langattoman tietoliikenteen CWC-keskuksessa. Lauri Koskinen on palkattu Piirit ja järjestelmät -tutkimusyksikköön (CAS, Circuits and Systems).

Barcelonan Mobile World Congressissa on nähty ensimmäistä kertaa laajemmin laitteita, jotka pystyvät hätätilanteessa ottamaan yhteyttä viranomaisiin satelliittiyhteyden välityksellä. 3GPP-terminologiassa kyse on NTN-linkistä. Useissa tapauksissa se edellyttää vain laiteohjelmiston päivittämistä.

Sähkölaitteiden turvallisuudessa on edelleen paljon parantamisen varaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto velvoitti viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta 42 vaarallista sähkölaitetta. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa, kuten aiempinakin vuosina.

Teknologia 23 -tapahtuman yhteydessä järjestettävä startup-yrityksille suunnattu kilpailu on käynnistynyt. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin uusia ja merkittäviä ratkaisuja teknologian alalla. Kisan voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 10 000 euron stipendillä.

Alun perin idea taisi olla Applen, että mobiiliverkkojen ulkopuolella esimerkiksi kolaritilanteessa älypuhelimen piti pystyä hälyttämään apua satelliittien välityksellä. Ideasta näyttää tulevan valtavirtaa, ja esimerkiksi Motorola esittelee Barcelonan kännykkämessuilla defy 2 -mallia, joka pystyy kaksisuuntaiseen viestintään satelliittien välityksellä.

OnePlus esitteli Barcelonan kännykkämessuilla futuristisen konseptipuhelimen, jossa on ensimmäistä kertaa tuotu aktiivinen nestejäähdytys älypuhelimeen. Kyse on vasta konseptista, mutta koska kyse on futuristisesta laitteesta, esitetään siitä myös futuristinen arvaus.

Ericsson aikoo vähentää merkittävästi henkilöstönsä määrää. Uutistoimisto Direktin mukaan lähtöpassit ovat tulossa 8500 työntekijälle, joista 1400 työskentelee Ruotsissa.