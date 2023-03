Turvallisten järjestelmien kehittäminen on ajoneuvoissa kriittisen tärkeätä. Infineon ottaa nyt ison askeleen autojen mikro-ohjainten turvallisuuden kasvattamisessa, kun se mahdollistaa niiden ohjelmoinnin Rust-kielellä.

Tietoturvayritys Trend Micro kertoo kyberuhkahavaintojen kasvaneen vuonna 2022 massiivisesti 55 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Estettyjen haitallisten tiedostojen määrä kasvoi 242 prosentilla. Kaikkiaan kyberuhkia havaittiin 146 miljardia.

Trondheimissa päämajaansa pitävä TouchNetix on esitellyt älykkäiksi pinnoiksi (Smart Surfaces) kutsutun tekniikkansa. Yhtiön aXiom-piireillä voidaan nyt toteuttaa esimerkiksi haptisia kosketuspainikkeita autojen kojelautoihin.

DNA aloittaa 3G-verkkonsa sulkemisen vaiheittain vuoden 2023 aikana, ja ensimmäisenä 3G-verkosta luovutaan toukokuussa 2023 Hyvinkäällä. Alasajon myötä taajuuksia vapautuu 4G- ja 5G-yhteyksien käyttöön. Operaattorin mukaan Hyvinkäällä oli helmikuussa enää noin sata 3G-käyttäjää.

Lenovo esitteli eilen uuden polven ThinksStation-tehotyöasemansa. Koneet ovat osoitus siitä, mitä saadaan aikaan, kun suunnitellaan mahdollisimman suorituskykyistä ilman rajoituksia. Huippumalli ThinksStation PX perustuu 12. polven Xeon-prosessoreihin, jolloin käytössä on parhaimmillaan 120 laskentaydintä kahdella Xeonilla.

Linux on maailman ylivoimaisesti käytetyin käyttöjärjestelmä ja esimerkiksi sulautetuissa sovelluksissa sille ei ole oikein vaihtoehtoa. Linux-ytimessä on hieman yli 30 miljoonaa riviä koodia, mutta kuinka monta merkkiä siinä on?

G.hn on ITU:n standardoima tekniikka, joka toimii minkä tahansa kaapelin yli. Siirtotieksi käyvät koaksiaalikaapelit, puhelinlinjat, CAT5-luokan ethernet tai vanha sähkölinja. Nyt tekniikan maksimikaista on kasvamassa nykyisestä 2 gigabitistä 10 gigabittiin sekunnissa.

Barcelonassa järjestetyssä Mobile World Congress 2023 –tapahtumassa Lounea ja Huawei allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä jopa 50 gigabitin kuituyhteyksien tarjoamiseksi suomalaisille seuraavien viiden vuoden aikana. Lounean verkossa käytetään 50GPON-tekniikkaa.

Tekoäly ja chattibotit ovat taatusti tämän hetken kuumin puheenaihe elektroniikassa. Älypuhelimien ja tietokoneiden lisäksi koneoppimismallit ovat tulossa myös sulautettujen laitteiden mikro-ohjaimille. Tässä kehityksessä Renesas ottaa nyt ison askeleen.

Yhä useammin kuulee uutisia, joiden mukaan organisaatiot eivät aina edes havaitse mahdollisia kyberuhkia. Fortinetin maajohtaja Mikael Markkulan mukaan tarvitaan uusia malleja SOC-tiimien toimintaan ja koulutusta, jotta resurssien ja henkilöstön vajeeseen voidaan tarttua.