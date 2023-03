Sähköauton lataaminen kotona on edelleen turvallista

Ruotsissa on noussut keskustelu sähköautojen kotilatausasemien turvallisuudesta, kun Ruotsin viranomainen asetti yhden valmistajan latausaseman myyntikieltoon. Suomalainen kotilatausasemien valmistaja Innohome korostaa, että kotilataaminen on edelleen turvallista, kunhan latausasemat on suunniteltu ja valmistettu standardien mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Mörtin mukaan myös Suomessa on jouduttu poistamaan toisen valmistajan latausasema markkinoilta joitakin kuukausia aiemmin. Yleisesti ihmiset voivat kuitenkin luottaa kotilatausasemien turvallisuuteen.

– Meillä kotien turvallisuus on koko olemassaolon ytimessä. Meidän taustamme on paloturvallisuudessa ja erityisesti sähköpaloja ennaltaehkäisevissä tuotteissa, ja myös latausasemien kanssa olemme jatkaneet turvallisuuslinjalla, sanoo Innohomen toimitusjohtaja Juha Mört.

Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa Tukesia vastaava ruotsalainen Elsäkerhetsverket on selvittänyt sähköautojen kotilatausasemien turvallisuutta vuonna 2022. Markkinoille tulevia laitteita ei tutkita etukäteen, vaan kyse on niin sanotusta pistotarkastuksesta. Selvityksen lopputuloksena Ruotsin viranomaisen on asettanut yhden kuudesta tutkittavana olleesta latausasemasta turvallisuussyistä myyntikieltoon.

Viranomaisen mukaan myyntikieltoon asetetusta laitteesta puuttui standardin mukainen vikavirtasuojaus. Pahimmassa tapauksessa tällainen voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.

– Meidän mielestämme turvallisuusasioissa ei ole tilaa vahingoille tai tulkinnanvaraisuuksille. Siksi kaikki meidän tuoteryhmämme ovat myös riippumattoman kolmannen osapuolen testaamia, Mört toteaa.