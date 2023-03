ChatGPT on tämän hetken kuumin tekniikka, jota voidaan käyttää sekä hyvään että haitalliseen. Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto löysi jo viisi mahdollista skenaariota, jossa tekoälybottia voidaan käyttää laatimaan haittakoodia nopeammin ja tehokkaammin.

Autoalan tiedotuskeskus järjesti tänään Nollasta sataan -paneelikeskustelun, jossa poliitikot keskustelivat sekä liikenteen päästöistä että sen verottamisesta. Paneeli osoitti ennen kaikkea, että poliitikoilla tulee olemaan suuria vaikeuksia laatia kestäviä, tasapuolisia ja järkeviä ratkaisuja ongelmiin.

Datanopeuden kasvulle netin runkoverkoissa on näemmä loputon tarve. Tähän vastatakseen tutkijat Tukholman KTH:ssä, RIse-tutkimuskeskuksessa Ruotsissa ja Riian teknillisessä yliopistossa ovat demonneet tekniikkaa, jolla yllettiin 310 gigabaudin maailmanennätykseen optisen linkin symbolinopeudessa.

Ruotsissa on noussut keskustelu sähköautojen kotilatausasemien turvallisuudesta, kun Ruotsin viranomainen asetti yhden valmistajan latausaseman myyntikieltoon. Suomalainen kotilatausasemien valmistaja Innohome korostaa, että kotilataaminen on edelleen turvallista, kunhan latausasemat on suunniteltu ja valmistettu standardien mukaisesti.

Samsung on älypuhelimissa tämän hetken selvä markkinajohtaja Suomessa. Viime vuonna keskihintaluokan A-sarjaa myytiin 200 000 kappaletta, kun kalliimpaa S-sarjaan myytiin 65 000 kappaletta. Nyt sarjaan on tuotu A34- ja A54-uutuudet. Maajohtaja Mika Engblom odottaa niiltäkin paljon.

Rutronik on ryhtynyt myymään Amphenolin CS-korttiliittimiä. Ne mahdollistavat jopa 985 megatavun datansiirron sekunnissa SD Express- ja microSD Express -korteille. Liittimet tukevat PCIe Gen 3 -liitäntää sekä NVMe-sovellusprotokollaa.

Murata esittelee uusimpia innovaatioitaan Embedded World 2023 -tapahtumassa Nürnbergissä. Uusi LBES5PL2EL-moduuli on erittäin optimoitu vastaamaan seuraavan sukupolven IoT-laitteiston vaativiin vaatimuksiin, sillä se tukee Matter-protokollaa ja pitää sisällään kolme suosittua radiota.

Microsoft sekä joukko ammattikorkeakouluja ja teknologia-alan yrityksiä ovat tänään julkistaneet Taitoja työelämään -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa kouluttaa Suomeen 50 000 uutta ja 50 000 lisä- ja muuntokoulutettua teknologiaosaajaa. Hankkeessa on tuotettu Suomessa täysin uudenlainen mikrotutkinto.

Kvanttiteknologian täysi hyödyntäminen maailman suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi edellyttää, että kvanttitietokoneiden tehot skaalataan miljooniin kubitteihin. Helmikuussa toimintansa aloittanut VTT:stä spinnannut SemiQon tähtää markkinoille tuomalla tähän haasteeseen vastaavan ratkaisun kehittämällä teknologiaa kvanttisirujen valmistamiseksi edullisesti, nopeasti ja kestävästi piipohjaisista puolijohteista.

Nykyään suurin osa antureista ja pienitehoisista elektroniikasta on riippuvainen kertakäyttöisistä paristoista, mikä lisää ympäristövaikutuksia ja lisää ylläpitokustannuksia toistuvien paristojen vaihdon vuoksi. Ruotsalainen Epishine on nyt lanseerannut OneCell-kalvonsa, joka ratkaisee monet ongelmat.