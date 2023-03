CTO Forum: tekoäly vapauttaa aikaa luovuudelle

OpenAI:n ChatGPT-tekoälybotti on nopeasti vallannut ainakin asiasta käytävän keskustelun. Eilen järjestetyssä CTO Forumissakin aihe puhutti. Paneelissa asiantuntijat arvioivat, että tekoäly tulee esimerkiksi täysin mullistamaan koulujen opetussuunnitelmat. Monissa töissä tekoäly vapauttaa aikaa luovuudelle, ennusti Silo AI:n perustajiin kuuluva Nokian entinen tutkimusjohtaja Tero Ojanperä.

Paneelia johtanut Spinversen Pekka Koponen tunnusti, että hän aloittaa lähes kaikki työnsä nykyään tekoälyn avulla. - Annoin ChatGPT:n kirjoittaa tämän avauspuheenkin, jota en tosin aivan sellaisenaan käyttänyt.

Koposen esimerkki osoittaa, että chattibotteihin kannattaa suhtautua avoimesti. Meilläkin nousi nopeasti keskustelu siitä, onko esimerkiksi oppilailla lupa tai oikeus käyttää tekoälyä opinnoissaan. Tämä keskustelu on väärä ja vähän hölmö.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen halusi jo kääntää keskustelun uudelle vaihteelle. -Meidän täytyy miettiä, mitä tekoäly tarkoittaa koko koulutusjärjestelmälle? Mikä on lopulta koulutuksen merkitys?

Lehikoisen mukaan parissa kotimaisessa yliopistossa sallitaan jo ChatGPT:n käyttö kokeissa. Meidän pitää silti miettiä, mitä kehitys tarkoittaa peruskoulussa. - Pitää miettiä uudestaan, mitä lapsille opetetaan. Tekoäly tulee mullistamaan koko perusopetuksen oppisuunnitelman, mutta tämä vie vähän aikaa, Lehikoinen ennusti rohkeasti.

Selvää on, että tapamme tehdä töitä tulee muuttumaan ja muutos on jo alkanut. Silo AI:n Ojanperä hehkutti, että tämä on upeaa aikaa luoville ihmisille, kun esimerkiksi yhteenvedot voidaan automatisoida. - Tämä vapauttaa paljon aikaa luovalle ajattelulle.

Ojanperän mukaan pitäisi miettiä, miten ihmiset saadaan käyttämään näitä työkaluja mahdollisimman paljon. Uhkakuvaksi hän katsoi sen, jos yksi yritys dominoi tekstin, kuvien tai koodin automaattista tuottamista.

- Meidän pitää varmistaa, että investoimme tarpeeksi näihin teknologoihin, jotta saamme omat mallimme. Ja niiden pitää olla avoimia, toisin kuin OpenAI:n mallit.

CTO Forumin paneelikeskustelussa olivat mukana OKM:n Anita Lehikoinen (kuvassa vas.), Valmetin henkilöstöjohtaja Julia Macharey, Silo AI:n Tero Ojanperä ja ABB:n oppimisesta vastaava johtaja Ismo Laukkanen. Paneelin keskiössä oli kysymys siitä, miten valtavaa pulaa osaajista voidaan Suomessa paikata.

Spinversen Koponen muistutti, että Suomeen tarvitaan 120 000 osaajaa seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Selvää on, että ongelmaa ratkaista pelkällä aloituspaikkojen kasvattamisella.