Google antai ChatGPT:n kilpailijan testattavaksi

OpenAI:n muutama kuukausi sitten julkistama ChatGPT-botti aiheutti suorastaan paniikin Googlen pääkonttorissa. Yhtiö asetttiin ”punaisen hälytyksen tilaan”. Eilen Google oman tekoälynsä - jolle on annettu nimeksi Bard - testattavaksi. Ei tosin vielä Suomessa.

Bard on ChatGPT:n tavoin generatiivinen tekoäly. Yhtiön mukaan käyttäjä voi pyytää Bardia antamaan ”vinkkejä tavoitteesi saavuttamiseksi lukea enemmän kirjoja tänä vuonna, selittää kvanttifysiikkaa yksinkertaisesti tai herättää luovuutesi hahmottelemalla blogikirjoituksen”.

Bardissa käytetään ns. laajaa kielimallia (LLM), joka on kevyt ja optimoitu versio LaMDA:sta (Language Model for Dialogue Applications), ja sitä päivitetään ajan myötä uudemmilla, tehokkaammilla malleilla. Google kuvailee LLM:tä ennustemoottoriksi. Kun Bardille antaa kehotteen, se luo vastauksen valitsemalla sana kerrallaan sanoista, jotka todennäköisesti tulevat seuraavaksi. Todennäköisimmän valinnan valitseminen joka kerta ei johtaisi kovin luoviin reaktioihin, joten malliin on lisätty joustavuutta.

Google muistuttaa, etteivät LLM:t toimi virheettömästi. Tulokset voivat olla epätarkkoja ja ne voivat heijastaa ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Bard osaa laatia yhteenvetoja materiaaleista ja vastauksia sähköposteihin. Google suunnitelmissa on lisätä Bard osaksi suosittuja työkalujaan, kuten Gmail-sähköpostia.

Bardin käyttäjäksi voi ilmoittautua. Laajemmasta jakelusta Google ei vielä antanut mitään tietoja.