160 milliwattia ultraviolettivaloa yhdestä sirusta

Ultraviolettivaloa käytetään monessa sovelluksessa esimerkiksi tappamaan bakteereja. Japanilaisen Crystal IS:n tytäryhtiö Asahi Kasei on nyt kehittänyt yhden sirun ultraviolettiledin, jolla saadaan tuotettua 160 milliwatin UV-valonlähde yhdellä ainoalla sirulla 260-270 nanometrin alueella. Kyse on uuden polven Klaran-ledistä. Sen tehoa käytetään nopeuttamaan ultraviolettivalojen alojen käyttöönottoa ja nopeuttamaan matalapaineisten elohopealamppujen laajaa vaihtamista tehokkaampaan tekniikkaan.

Crystal IS:n aiempiin UV-ledeihin verrattuna uutuus on jopa 60 prosenttia tehokkaampi. Se on silti koteloitu samanlaiseen 35 x 3,5 millimetrin koteloon. Näin uutuus on taaksepäin yhteensopiva asiakkaiden aiempien UV-ledien kanssa.

Uusi yksisiruinen UVC-ledi (C viittaa ko. aallonpituuteen) käyttää jäykkää sulatettua piidioksidilinssiä ja ohutta kerrosta patentoitua läpinäkyvää UVC-hartsia, jonka Asahi Kasei on kehittänyt erityisesti kestämään voimakasta UVC-lähtöä. Toisin kuin pehmeästi muovattu linssi, jäykkä sulatettu piidioksidilinssi mahdollistaa paremman UVC-valon läpäisyn, mikä varmistaa vakaan pitkän käyttöiän ja vakauden korkeissa lämpötiloissa.

Asahi Kasei kheitti ja patentoi hartsin itse sen jälkeen, kun kaupallisesti saatavilla olevien liimojen huolellinen ja pitkäaikainen arviointi ei johtanut sopivaan ehdokkaaseen.

Lisätietoja Crystal IS:n uudesta 160 mW:n yksisiruisesta UV-ledistä löytyy täällä. Kaupallisen tuotteen julkaisun odotetaan myöhemmin vuonna 2023.