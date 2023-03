Suomen Yhteisverkko sai uuden toimitusjohtajan

DNA:n ja Telian yhteisesti omistaman Suomen Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtaja Antti Jokinen jättää tehtävänsä yhtiön palveluksessa. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty huomisesta alkaen Sami Siiki, joka on aiemmin työskennellyt Telian verkoista vastaavana johtajana ja Suomen Yhteisverkko Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Väistyvä toimitusjohtaja Antti Jokinen on toiminut Suomen Yhteisverkon johdossa yhtiön perustamisesta lähtien. DNA ja Telia perustivat Yhteisverkon vuonna 2014 rakentamaan ja operoimaan omistajilleen matkapuhelinverkkoa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Verkon 4G-rakentaminen alkoi vuonna 2015. Vuonna 2021 Yhteisverkon toiminta laajeni lounaaseen Raahe–Loviisa-linjalle, minkä jälkeen Yhteisverkon toiminta-alue on kattanut noin 62,5 prosenttia Suomen maantieteellisestä pinta-alasta.

Suomen Yhteisverkon toimitusjohtajana aloittava Sami Siiki on hänkin ollut mukana Yhteisverkon toiminnassa hallitustyön kautta yhtiön perustamisesta lähtien. Siiki on toiminut aiemmin useita vuosia myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimiessaan Telian verkoista vastaavana johtajana hän on päässyt seuraamaan Yhteisverkon rakentamista myös päivittäisessä työssään.

- Olen saanut johtaa verkkojen suunnittelua ja rakentamista monesta näkökulmasta, ja nyt olen erityisen iloinen ja otettu mahdollisuudesta siirtyä luotsaamaan aiempaa konkreettisemmin Suomen Yhteisverkon toimintaa yhtiön laajan 5G-ohjelman loppukirin alkaessa, Sami Siiki kommentoi.