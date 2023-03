Kontron lisäsi nopean ethernetin postimerkin kokoiseen moduuliin

Sulautettujen laitteiden moottorien kehitys on välillä hämmästyttävän nopeaa. Hyvä esimerkiksi kehityksestä on saksalaisen Kontronin uusi moduuli. Mitoiltaan vain 30 x 30 millimetrin sirulle on saatu istutettua kaksi gigabitin ethernet-liitäntää, viiden ytimen Arm-prosessori ja tuki verkon reaaliaikaisten toimintojen ohjaamiseen.

Mallimerkinnältään OSM-S i.MX8M Plus on itse asiassa markkinoiden ensimmäinen kompakti järjestelmämoduuli, jossa on tuki kahdelle GbE-liitännälle ja TSN-toiminnoille. Suoritinosa perustuu neljään Arm Cortex-A53- ja yhteen Cortex-M7-ytimeen. Niiden rinnalla on 2,3 TOPSin suorituskyvyn omaava neuroverkkoprosessori.

Kontronin mukaan 64 gigatavua eMMC-muistia ja 4 gigatavua LPDDR4 RAM -muistia sisältävä moduuli on täysiverinen yhden sirun tietokone, joka voidaan juottaa suoraan piirikortille. Näin se voidaan koota, testata ja ohjelmoida koneautomaatiolla edullisesti.

Integroitu Cortex® M7 -prosessoriydin mahdollistaa reaaliaikaisen ohjauksen sekä kaksois-CAN-liitännän että kaksois-GbE-liitännän kautta. LAN-portti tukee Time Sensitive Networking (TSN) -standardia reaaliaikaista tiedonsiirtoa varten. TSN-viestintätekniikan suuri etu on sen laaja riippumattomuus fyysisestä siirtokerroksesta.

Ensimmäiset asiakasprototyypit OSM-S i.MX8M Plus -järjestelmämoduulista ovat saatavilla toisen neljänneksen loppuun mennessä.