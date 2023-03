RISC-V tuo nyt puheohjauksen moniin laitteisiin

Renesas on laajentanut RISC-V-valikoimaansa ensimmäisellä ohjainpiirillä, joka on suunniteltu puheohjattuihin HMI-järjestelmiin. Uusi 32-bittinen R9A06G150-piiri on sovelluskohtainen vakiopiiri, joka tuo kustannustehokkaan, tuotantovalmiin puheohjausjärjestelmän moniin sulautettuihin laitteisiin.

Talo- ja rakennusautomaatioon, kodinkoneisiin, leluihin ja terveydenhuollon laitteisiin suunnattu uusi ASSP-piiri tukee useita kieliä ja käyttäjän määrittämiä avainsanoja äänentunnistustoimintoihin. Avaimet käteen -periaatteella toimivan ääniohjausratkaisun perustana oleva R9A06G150-ohjain on esiohjelmoitu.

Uutuus seuraa Renesasin viime vuonna esittelemää RISC-V-pohjaista 32-bittistä moottorinohjainta ja 64-bittistä yleiskäyttöistä RZ/Five -mikroprosessoria. Valmiiksi kehitetty puheohjauksen ohjelmisto lyhentää sekä kehitykseen kuluvaa aikaa, että tuotteen markkinoille tuomista.

R9A06G150-puheohjauspiiri perustuu Andes Technologyn AndesCore D25F -suorittimeen. Se on suunniteltu tuottamaan suorituskykyä pienellä sirukoolla. CPU toimii 100 megahertsin kellotaajuudella ja sitä ryydittävät DSP-käskyt ja liukulukulaajennuskäskyt.

Ohjainpiiriä ohjataan ulkoisella isäntäprosessorilla SCI/UART-, SPI-, I3C- tai I2C-väylän yli. Tarjolla on QFN-koteloitu versio 48, 32 tai 24 nastalla. Ohjelmakoodille on tilaa 256 kilotavua, RAM-muistia 1128 kilotavua ja flash-muistia16 kilotavua.