Pii valloittaa nyt kaiuttimet

Korvakuulokkeissa odotellaan nyt vallankumouksen alkua. Vanha rakenteet tullaan korvaamaan piipohjaisilla kalvoilla tai jousilla, jotka MEMS-komponentin sisällä tuottavat ääntä tarkemmin, puhtaammin, pienemmällä tehonkulutuksella ja pienemmässä koossa.

Hyvä esimerkki on MEMS-kaiuttimien pioneeri xMEMS, joka on esitellyt uusia tuotteita markkinoille. Se on ensimmäisenä onnistunut valmistamaan yhden sirun MEMS-kaiuttimet, jossa sekä aktuaattori että värähtelevä kalvo on toteutettu piistä samalle sirulle.

Tulokset puhuvat puolestaan. Esimerkiksi kuvan Montara Plus -elementti tuottaa jopa 120 desibelin ilmanpaineen eli on tarkoitettu studiotason kuulokkeisiin. Pietso-MEMS-kalvot voivat tuottaa ääntä tehokkaammin ja laajemmalle dynaamisella alueella kuin mikään vanha kaiutinrakenne.

Näin Montara Plus -elementti on kooltaan vain 5,15 x 10,8 x 1,15 millimetriä, kun aaltoja tuotetaan elementistä ylöspäin. Sivulle päin koko on sama. Ne vaativat tuekseen vain 1,92 x 1,92 millimetrin kokoisen Aptos-vahvistinpiirin.

Cowell on puolestaan markkinoiden pienin MEMS-kaiutinelementti 3,2 x 6,0 x 1,15 millimetrin kokoisena. Kaikki kaiuttimet tukevat 20 hertsin ja 20 kilohertsin välisten taajuuksien tuottamista.

Tämä kaikki samaan aikaan, kun MEMS-elementti kestää 10 000 g:n iskuja. Ja vettä, sillä itse elementti on IP58-suojattu. Valmistajan kannalta houkuttelevaa on se, että komponentteja voi latoa suoraan piirikortille linjalla.

Jos kaiuttimien tekniikka kiinnostaa, siitä löytyy lisätietoa täällä.