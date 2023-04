Näin paljon jokainen ChatGPT-kysely maksaa

Moni käyttää ChatGPT-bottia jo perustöiden tekemiseen, mutta kuinka paljon koko järjestelmä maksaa? Kyse ei ole ilmaisesta lounaasta. SemiAnalysis-tutkimuslaitos selvitti tekoälybotin käytön kustannukset.

OpenAI:n ChatGPT valloitti maailman ja keräsi nopeasti yli 100 miljoonaa aktiivista käyttäjää pelkästään tammikuussa. Tämä on nopein sovellus, joka on koskaan kasvanut tähän kokoon. TikTokilta kesti 9 kuukautta kerätä 100 miljoonaa käyttäjää.

Mullistukset eivät tule ilmaiseksi. LLM- eli suurten kielimallien kouluttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat korkeat. Lisäksi päättelykustannukset ylittävät koulutuskustannukset, kun mallit otetaan käyttöön missä tahansa mittakaavassa. Itse asiassa ChatGPT:n päättelemisen kustannukset ylittävät SemiAnalysysin mukaan viikoittaiset koulutuskustannukset.

Analyytikko Dylan Patelin mukaan ChatGPT:n pyörittäminen maksaa noin 700 000 päivässä. Jokaisen kyselyn hinnaksi tutkimuslaitos laskee 36 senttiä. Hinta on niin kova, että Google harkitsee omien prosessorien kehittämistä palvelinkeskuksiinsa, jotka olisivat optimoituja juuri ChatGPT-hauille.

OpenAI:llä on ollut ongelmia käyttäjämäärien kanssa, sillä palvelu on välillä takkuillut. Palvelusta on myös Plus-versio, joka maksaa 20 dollaria kuukaudessa.