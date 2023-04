Tekoäly tulee nyt vauhdilla piirien suunnitteluun

Piiriensuunnittelussa automatisointi alkaa olla ainoa keino saada kymmenien miljardien transistorien kokoiset suunnittelut toimimaan piillä jonkinlaisessa kaupallisessa aikataulussa. Tässä hyödynnetään yhä enemmän tekoälyä. Cadencen Allegro X AI näyttää esimerkkiä.

Yhtiön mukaan Allegro X AI kiihdyttää piirilevysuunnittelun 10 kertaa aiempaa nopeammaksi. Työkalu automatisoi piirilevyjen sijoittelun ja reitityksen pienille ja keskikokoisille suunnitteluille. Tämä lyhentää asettelun ja analyysin kertoa päivistä minuutteihin.

Sijoittelu ja reititys on piirilevysuunnittelussa perinteisesti manuaalinen, aikaa vievä prosessi, joka vaikuttaa markkinoilletuloaikaan. Allegro X AI -tekniikka hyödyntää pilven laskentatehoa fyysisen suunnittelun automaatioon. Tekoäyly varmistaa, että suunnittelu on sähköisesti oikein ja valmistettavissa (manufacturable) eli vietävissä piille. Uusi tekniikka automatisoi sijoittelun, metalloinnin ja kriittisten signaaliverkkojen reitityksen, ja se on integroitu nopeaan signaalin eheys- ja tehon eheysanalyysiin.

Luovien tekoälyominaisuuksien avulla asiakkaat voivat virtaviivaistaa järjestelmänsä suunnitteluprosessia ja lyhentää piirilevyn suunnittelun läpimenoajan kymmenesosaan. Tämä parantaa tuottavuutta, nostaa suunnittelun tuloksen laatua ja nopeuttaa suunnittelujen saamista tuotantoon.

Lisätietoja Cadencen sivuilla.

Kuva: Allegro X AI:ssa valitaan kerrokset, joissa tehonsyöttö ja maadoitus on, minkä jälkeen generatiivinen prosessi voi alkaa.