Uuden ChatGPT:n kouluttaminen maksoi yli sata miljoonaa dollaria

OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman kertoi Wired-lehden haastattelussa, että GPT-4:n kouluttaminen maksoi yli sata miljoonaa dollaria. Tämä nostaa väistämättä esiin kysymyksen tekoälyn tasapuolisuudesta. Onko vain kaikkein rikkaimmilla yrityksillä varaa kehittää omia LMM-mallejaan.

GPT-4 on OpenAI:n kehittynein kielimalli. Siitä pääsevät tällä hetkellä nauttimaan ChatGPT:n Plus-tilaajat. Plus-versio maksaa 20 dollaria kuukaudessa. Microsoft on jo investoinut yritykseen miljardi dollaria ja sitoutunut 10 miljardin lisädollarin sijoittamiseen.

OpenAI:n ei kannata avata omia mallejaan. Yhtiön arvoksi arvioitiin 29 miljardia dollaria, kun ChatGPT viime syksynä lanseerattiin. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö yhtiön arvo jatkossa kasva voimakkaasti. Kasvava joukko yrityksiä liittää ChatGPT:n omiin sovelluksiinsa OpenAI:n rajapintojen avulla.

Voisiko GPT eli generatiivinen ennaltakoulutettu muunnintekniikka - joka on siis käytännössä se työkalu, joka muuntaa bittejä luonnolliseksi kieleksi - perustua avoimen lähdekoodin LLM-kielimalleihin? Ilman muuta. Tällaisia on jo.

Esimerkiksi HiggingFace on kehittänyt HuggingChat-botin, joka perustuu yli 30 miljardin parametrin LLM-malleihin. Tätä bottia ei kuitenkaan ainakaan vielä voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Muitakin avoimia malleja on. Tällä hetkellä ChatGPT:n käyttämä malli on selvästi laajin 175 miljardilla parametrillään. Tekoälybottien markkina on kuitenkin niin nuori, että edes pioneeriyritykset eivät pysty sanelemaan sen kaupallisia lakeja. Tästä kertoo sekin, että OpenAI:n uusin malli on maksullisten Plus-tilaajien käytössä.

Kuva: Unsplash