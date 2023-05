Google yrittää kolmannen kerran surkeille tablettimarkkinoille

Tammi-maaliskuussa maailmassa myytiin 31,7 miljoonaa tablettitietokonetta. Luku on pienin pandemian alun jälkeen ja lähes viidenneksen pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tämä ei haittaa Googlea, joka esitteli eilen uuden tablettinsa. Google uskoo, että kolmas kerta sanoo toden.

I/O 2023 -tapahtumassa esitelty Pixel Tablet on tavallaan seuraaja vuoden 2019 Pixel Slatelle, mutta toisaalta uusi alku, jossa Google on panostanut käytön tablettimaisuuteen enemmän. Laitteessa on Tensor G2 -prosessori ja käyttökokemusta on haettu enemmän Pixel-puhelimista kuin Chromebookeista.

Laitteessa on muistia 8 + 256 gigatavua. Google lupaa, että akku riittää 12 tunnin videontoistoon. Hinnaksi ilmoitetaan 499 dollaria eli laite kisaa esimerkiksi vastikään esitellyn OnePlussan ensimmäisen tabletin kanssa.

Canalys-tutkimuslaitoksen mukaan Apple myi ensimmäisellä neljänneksellä 12,4 miljoonaa iPadia, mikä oli 39 prosenttia kokonaismarkkinasta. Samsung myi 6,7 miljoonaa tablettia eli Android-tableteista joka kolmannen.

Loput valmistajat tyytyvät pienempiin siivuihin. Amazon myi 2,5 miljoonaa tablettia, Lenovo 1,9 miljoonaa, Huawei 1,6 miljoonaa ja kaikki muut 6,6 miljoonaa. Google näyttää OnePlussan tavoin uskovan, että tablettimarkkinoilla on tilaa ja kaapattavia osuuksia nimenomaan keskihintaluokan laitteissa. Halvemman pään Android-tabletit ovat luvalla sanoen surkeita laitteita, joissa katteita ei ole luvassa, mutta 400-500 euron tableteissa on mahdollisuuksia enemmän.