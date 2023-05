OnePlus 11:lle voi ladata tulevan Androidin, mutta ei ehkä kannata

Google julkisti eilen Android 14 -käyttöjärjestelmän beetaversion kehittäjille. Uuden alustan voi ladata heti myös OnePlus 11 -puhelimelle, mutta eri asia on, kannattaako näin tehdä.

OnePlus muistuttaa itsekin, että koska Android 14 Beta 1 -testiversio on vielä kehitysvaiheessa, jotkin ominaisuudet saattavat puuttua tai ne eivät toimi kunnolla. Siispä testiversion käyttöönottoa ei suositella, jos käyttäjillä on vähän kokemusta ohjelmistokehityksestä tai testiohjelmistoista tai jos puhelin on päivittäisessä käytössä.

Mitä sitten on luvassa? Android 14 panostaa ennen kaikkea käytettävyyden parantamiseen ja tietoturvaan. Esimerkiksi fonttikokoa on mahdollista kasvattaa entistä suuremmaksi, 200-prosenttiseksi. Jos kuulo on heikentynyt, eikä ilmoitusääniä kuule, Androidin saa välähtämään.

Jatkossa Android osaa ottaa paremmin huomioon paikalliset asetukset, kuten valuutat, viikon ensimmäisen päivän jne. Tosin ei tämä ole iso ongelma ollut aiemminkaan.

Tietoturva paranee esimerkiksi siten, että käyttäjää pyydetään hyväksymään sovelluspäivityksen lataaminen. Aiemmin hyväksyntä pyydettiin vasta APK-paketin lataamisen jälkeen. Myös sovelluspäivitysten ajoittaminen on aiempaa joustavampaa.

Uusista ominaisuuksista voi lukea kattavasti täällä.

https://developer.android.com/about/versions/14/features