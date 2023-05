Mediatekin uusi on tehomylly, mutta paljon parempaa on tulossa

Taiwanilainen Mediatek on haastanut vakavasti Qualcommin keskihintaluokan älypuhelimissa, joissa sen sirujen hinta-laatusuhde on arvioitu usein paremmaksi. Lippulaivamalleissa Qualcomm on ollut vielä ykkönen, mutta nyt Mediatek aikoo muuttaa tilanteen.

Yhtiön uusin lippulaivamalli on Dimensity 9200+. 8-ytimisellä prosessorilla on yksi 3,35 gigahertsin kellotaajuudella operoiva Arm Cortex-X3-ydin, joten teho riittää esimerkiksi 8K30-tasoisen videon prosessointiin. Grafiikkaydin on Arm Immortalis-G715, jota pidetään erittäin suorituskykyisenä.

Tämä ei näytä Mediatekille riittävän. Taiwanilaistietojen mukaan yhtiö aikoo jo ensi vuonna tuoda lippulaivaprosessoreihinsa Nvidian grafiikkaprosessorit. Kyse on uudesta alustasta, jota aiotaan käyttää myös Arm-pohjaisten Windows-prosessorien kehityksessä.

Nvidian GPU-prosessorit parantaisivat selvästi Mediatekin prosessoreiden AI-laskentakykyä sekä peliominaisuuksia.