Kempower on suomalainen menestysyritys, joka kasvaa järkyttävää vauhtia erityisesti sähköisen autoilun vauhdittamana. Esimerkiksi tammi-maaliskuussa liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 385 prosenttia. Lisää on luvassa ja lisävauhtia haetaan esimerkiksi panostamalla enemmän piikarbidipohjaisiin tehokomponentteihin.

Taiwanilainen Mediatek on haastanut vakavasti Qualcommin keskihintaluokan älypuhelimissa, joissa sen sirujen hinta-laatusuhde on arvioitu usein paremmaksi. Lippulaivamalleissa Qualcomm on ollut vielä ykkönen, mutta nyt Mediatek aikoo muuttaa tilanteen.

Analog Devices uutisoi uudesta 630 miljoonan euron sijoituksesta Euroopan alueelliseen pääkonttoriinsa Raheen Business Parkissa Irlannin Limerickissä. Investointi mahdollistaa uuden, huippuluokan 45 000 neliömetrin tutkimus- ja kehitys- ja tuotantolaitoksen rakentamisen.

Pelialan etujärjestö Neogamesin mukaan alan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 noin 3,2 miljardiin euroon eli 30 prosenttia edellisvuodesta. Myös vuonna 2022 liikevaihto näyttäisi pysyvän 3,2 miljardissa eurossa. Ala työllistää jo yli 4100 kehittäjää.

Kesäkuun Manufacturing Performance Days -tapahtumassa esitellään ratkaisuja valmistavan teollisuuden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka perustuvat automatisointiin, sähköistykseen, akkuihin, kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön. Tapahtumassa nähdään demo, joka todistaa, että koneet voivat jo luoda parempia versioita itsestään.

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan julkinen koeverkko, joka mahdollistaa kvanttisalausteknologioiden esittelyn ja tarjoaa suomalaisille yrityksille alustan kehittää ja testata kvanttisalaukseen perustuvia palveluita ja tuotteita. Kvanttisalaus on uusi kvanttimekaniikkaan pohjautuva menetelmä, joka mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron kvanttitietokoneiden aikakaudella.

Epävarmoista taloudellisista ja geopoliittisista näkymistä huolimatta vuosi 2022 osoittautui erinomaiseksi elektroniikka-alan innovointitoiminnan osalta ja sama trendi tuntuu jatkuvan myös kuluvana vuonna IC- ja elektroniikkajärjestelmien suunnittelussa. Tässä artikkelissa nostetaan esiin joitakin alan megatrendejä, joita on syytä tarkastella lähemmin.

Jokainen tuntee SIM-kortin, jonka koko on vuosien varrella kutistunut jatkuvasti. Jo tänä vuonna SIM-kortti joutuu vähemmistöön, kun eSIM-sirujen osuus markkinoista kasvaa. Pian sen rinnalle on tulossa iSIM eli silloin käyttäjän tunnistaminen tapahtuu pelkän sovellusprosessorilla ajettavan koodin avulla.

Oulun yliopiston emeritusprofessorin Matti Pietikäisen (kuvassa oik.) ja professori Olli Silvénin uusi yleistajuinen teos käsittelee sitä, miten tekoäly muuttaa meitä ja maailmaa. - Uskomme, että tekoäly on ihmisen avustaja — ei hallitsija, professorit sanovat.

Operaattorien laitteiden virrankulutus on viime vuosina kasvanut varsin tasaisesti noin 10 prosentin vuosivauhtia ja mitataan sadoissa terawattitunneissa. Verkon energiakustannukset muodostavat noin puolet verkko-operaattoreiden kustannuksista ja radioverkon osuus mobiiliverkon energiankulutuksesta on noin 80 prosenttia. Nokian uusi tukiasemaratkaisu tuo ongelmaan helpotusta.

Apple kehittää jo kolmannen polven omia M-prosessorejaan tietokoneisiinsa. Nyt verkkoon on tihkunut huhuja siitä, mitä saattaa olla tulossa. M3-sarja voi todella mullistaa kannettavien tietokoneiden markkinat, mutta ei ehkä ole sitä, mitä Apple haluaa.

Wi-Fi 6E on tekniikka, joka laajentaa kodin tai toimiston lähiverkon myös 6 gigahertsin taajuuksille. Netgear on nyt ryhtynyt myymään 6E-yhteensopivaa Orbi 960 -reititintä myös yksittäin. Paremmalle kaistalle ja kapasiteetille tulee kyllä hintaa, sillä reititin maksaa peräti 769 euroa.

Kiinalaisen OPPOn puhelimissa on parin viime vuoden aikana näkynyt yhtiön oman MariSilicon-ryhmän tekemiä audio- ja Bluetooth-piirejä. Nyt MariSiliconin tarina on lopussa. OPPO on vahvistanut yksikön lakkauttamisen.

PCIM Europe kokosi tällä viikolla tehoelektroniikan asiantuntijat kolmeksi päiväksi Nürnbergiin. Lukujenkin perusteella on selvää, että PCIM on kasvanut tehoelektroniikan ykkösmessuksi maailmassa.

Sotilaskäytössä läppärini pitää kestää koviakin olosuhteita, mutta se ei vielä riitä. Lisäksi laitteen tietoturvalta vaaditaan normaalia enemmän. Panasonicin Toughbook 40 on hyvä esimerkki tällaisesta kenttäkannettavasta.

Monessa sovelluksessa haluttaisiin hyödyntää tekoälyä, mutta datan siirtäminen pilveen ja takaisin ei tule kysymykseen. Mutta miten voi tehdä hermoverkkolaskentaa mikro-ohjaimilla, joilla on vähän muistia ja laskentatehoa. Vastaus on TinyML.

Nokia on kohonnut nopeasti laajenevan XDR-tietoturvaohjelmistomarkkinan johtajaksi, ilmoittaa GigaOm-analyytikkoryhmä. Analyysin mukaan Nokian laajennettuun havaitsemiseen ja vastaamiseen (XDR, extended detection response) perustuva tietoturva-alusta tarjoaa operaattoreille ja yrityksille vahvan 5G-verkon puolustuksen erilaisilla tekoäly- ja koneoppimiskyvyillä.

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan tekoälyllä on kyky esittää ihmistä erittäin vakuuttavasti verkkokyselyissä ja pilottitutkimuksissa. Suomen tekoälykeskus FCAI:n tutkijat käyttivät suuria kielimalleja, erityisesti GPT-3:a, avoimien vastausten tuottamiseen videopelien pelaajakokemuksia koskeviin kysymyksiin. Tutkijat huomasivat, että vastauksia arvioimaan rekrytoidut ihmiset pitivät tekoälyn luomia vastauksia jopa vakuuttavampina kuin oikeita vastauksia.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto on julkaissut huhtikuun haittaohjelmakatsauksensa. Suomen yleisin haittaohjelma oli Qbot-pankkitroijalainen, joka oli globaalillakin listalla kakkosijalla.

Google julkisti eilen Android 14 -käyttöjärjestelmän beetaversion kehittäjille. Uuden alustan voi ladata heti myös OnePlus 11 -puhelimelle, mutta eri asia on, kannattaako näin tehdä.