Microsoftin tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisia ei huoleta, että tekoäly vie työpaikat. Will AI Fiz Work -tutkimus kertoo, että vain joka kolmas suomalainen pelkää töidensä katoamista tekoälyn takia. Globaalisti lukema on selvästi suurempi, 49 prosenttia.

Mittaustalo Rohde & Schwarz esittelee markkinoiden ensimmäisen automatisoidun ratkaisun, joka nopeuttaa PCIe 5.0- ja 6.0 -kaapeleiden ja -liittimien yhteensopivuustestausta. Yhtiö esittelee ratkaisua ensi viikolla PCI-SIG Developers Conferencessa Piilaakson Santa Clarassa.

Antenniratkaisuja kaikkiin langattomiin verkkoihin kehittävä tamperelainen Radientum ja antennien EMc-testauspalveluja tarjoava Tresolver yhdistyvät. Toistaiseksi Tresolver jatkaa Radientumin tytäryhtiönä valmistautuessaan myöhemmin tänä vuonna tapahtuvaan sulautumiseen.

ETN on julkistanut vuoden ensimmäisen digitaalisen erikoislehtensä. ETNdigi on entiseen tapaan luettavissa ilmaiseksi. Kattaus on jälleen vankka: verkkotekniikkaa, mikro-ohjaimia, uutta audiotekniikkaa, terveydenseurantaa mittaamalla, asiaa testauksen merkityksestä ja laajasti uutisia elektroniikan eri osa-alueilta.

Myös mikroaaltolinkeissä halutaan kasvattaa tehoa ja RF-kuormaa. Yksi keino on siirtyä korkeammille taajuuksille. Pickering Interfaces esittelee ensi viikolla San Diegon IMS 2023 -messuilla uutta relemoduulien perhettään, jotka yltävät 110 gigahertsin taajuuteen.

Tablettien myynti on vähentynyt kaikkialla maailmassa, eivätkä suurimmatkaan teknologiajättiläiset pysty taistelemaan tätä suuntausta vastaan. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin 30,7 miljoonaa tablettia, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Älysormusyhtiö Oura on esitellyt sormuksiinsa sekä uuden unialgoritmin että sen mukana lähipiiri-ominaisuuden. Lähipiirin avulla Ouran käyttäjät voivat halutessaan jakaa sormuksen keräämät uni-, aktiivisuus- ja valmiustasolukunsa ystäviensä, perheenjäsentensä ja muun lähipiirinsä kanssa.

ChatGPT:n äskettäinen julkaisu on käynnistänyt vakavan keskustelun tekoälyn laajemmasta käytöstä. ChatGPT:stä on tullut hyödyllinen työkalu useilla eri aloilla lyhyessä ajassa julkaisunsa jälkeen. SafeBettingSites.comin esittämien lukujen mukaan ChatGPT:tä on yleisimmin käytetty koodaamiseen. Itse asiassa kaksi kolmesta eli 66 prosenttia käyttäjistä käyttää sitä ohjelmakoodin kirjoittamiseen.

Volvo on esitellyt uuden täyssähköisen katumaasturin, joka voi olla merkittävä virstanpylväs autoilun sähköistyessä. EX30-mallisto on Volvon pienin katumaasturi, johon voi valita tarvitsemansa akuston ja voimansiirron.

Kansainvälinen verkkopalvelujen tarjoaja RETN ilmoittaa uuden Tukholman ja Helsingin välisen reitin rakentamisen onnistuneesti päätökseen. Samalla 450 kilometrin pituinen reitti tuo kaupunkien välille tähän asti nopeimman verkkoyhteyden.

Huawei aloitti tänään uusein Watch 4 -sarjan älykellojen ennakkomyynnin Suomessa. Koko markkina on globaalisti latteassa jamassa: myyntiluvut eivät kasva ja vanhat ennusteet henkilökohtaisesta terveyden seurannasta eivät näytä toteutuvan.

Applen valikoimassa ei ole enää yhtään X86-arkkitehtuuriin perustuvalla prosessorilla toimivaa tietokonetta. Applen siirtyminen Armiin saatiin päätökseen, kun yhtiö julkaisi maanantaina M2 Ultra -prosessorilla varustetun Mac Pron.

5G-tekniikka skaalautuu edelleen nopeammin kuin mikään aikaisempi mobiilisukupolvi makrotaloudellisista haasteista huolimatta. SportsLens.comin esittämien tietojen mukaan maailmanlaajuisten 5G-liittymien määrä kasvaa 1,9 miljardiin vuoden loppuun mennessä.

AtlasVPN on kerännyt tietoja Applen sovelluskaupasta ja datan perusteella Apple on vuosien 2020-2022 aikana hylännyt lähes miljoona sovellusta App Storesta tietosuojaloukkausten vuoksi. Tarkka lukema on 958 000 sovellusta.

Elfa Distrelec, yksi Euroopan johtavista elektroniikan ja elektroniikkakomponenttien jakelijoista, täyttää 50 vuotta. Yhtiö perustettiin Sveitsissä vuonna 1973 ja on vuosien aikana kasvanut yli 400 työntekijän yritykseksi, jolla on paikalliset toimistot 14 Euroopan maassa.

Nokian uudessa Threat Intelligence -raportissa havaittiin, että bottiverkoista tulevan palvelunestohyökkäysten volyymi on viisinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Liikenne on peräisin suuresta määrästä turvattomia IoT-laitteita ja hyökkäysten tarkoituksena on häiritä miljoonien käyttäjien tietoliikennepalveluita.

Saksalainen DE-CIX käynnisti toukokuun lopulla viikolla Suomen kolmannen internetin yhdyspisteen. Sen myötä käyttäjille tulevat entistä nopeammat yhteydet. Toimitusjohtaja Ivo Ivanov maalaili jo tulevaisuutta, jossa virtuaalinen maailma toimii yhtä nopeasti kuin reaalinen. Tälle verkolle asettuvat melkoiset vaatimukset erityisesti latenssin suhteen.

Fotoniikan alan arvioitu liikevaihto ylittää Suomessa jo kahden miljardin euron rajapyykin, selviää alkuvuodesta 2023 teetetystä Photonics Industry in Finland 2023 -kyselytutkimuksesta. Tämä tarkoittaa yli 50 prosentin kasvua vuoden 2020 kyselyn tuloksiin nähden.

Tampereen yliopiston tutkijat Karén Eguiazarian, Vladimir Katkovnik, Seyyed Reza Miri Rostami ja Igor Shevkunov ovat kehittäneet yhdistelmäoptiikkaa, jossa mittakaava on yli sata kertaa pienempi kuin perinteisillä yhdistelmäobjektiiveilla. Uusi optiikkateknologia mahdollistaa entistä pienemmät kamerat laadusta tinkimättä.

Eaton on laajentanut suosittujen, litiumioniakuilla varustettujen UPS-laitteiden valikoimaansa. Eatonin 9-sarjan tuorein tulokas, 9PX litiumioni-UPS tarjoaa entistä paremman teholuokituksen sekä mahdollisuuden päivittää laiteohjelmiston etäyhteydellä, jonka ansiosta se on erittäin vaivaton ylläpitää.