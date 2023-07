Kalasteluviesti Googlen tekoälyllä? Helpompaa kuin ChatGPT:llä

Googlen oma OpenAI:n ChatGPT:n kanssa kisaava Bard on saatu myös suomen kielelle. Tietoturvayritys Check Pointin tutkijoiden mukaan verkkorikolliset voivat laatia haittaohjelmakoodia Bardin avulla jopa helpommin kuin ChatGPT:n avulla.

Blogissaan Check Pointin tutkijat esittävät, miten he yrittivät käyttää LaMDA-teknologiaan perustuvaa Bardia haittakoodin generoimiseen. Testin tuloksena Bardilla onnistuttiin tekemään sähköpostikalasteluviestejä, näppäinkomentojen tallennusohjelmia ja perushaittakoodia.

ChatGPT:n tavoin Bard estää pyynnöt koodata kalasteluviesti, jos kysymys on hyvin yleisellä tasolla. Jos Bardiin syöttää räätälöityjä ohjeita eli sen, millaisen kalasteluviestin haluaa, työkalu koodaa tällaisen kyselemättä. Tämä on huolestuttavaa ja ChatGPT on paremmin suojattu tällaisia väärinkäytöksiä vastaan.

Erilaisiin pyyntöihin ChatGPT ja Brad vastaavat eri tavoin. ChatGPT antaa hyvin yksityiskohtaisia selvityksiä, miksi pyyntöön ei voi suostua. Bardin selitykset ovat lyhyitä ja yleisluontoisia.

Lue lisää Check Pointin blogissa.