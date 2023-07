Uuden sukupolven infrapuna-anturi aistii kaiken

STMicroelectronics on kehittänyt uuden sukupolven infrapuna-anturin, joka pystyy liikkeen lisäksi havaitsemaan paikallaan olevia kohteita. Anturi pohjaa TMOS- eli lämpö-mosfet-tekniikkaan ja sen avulla voidaan parantaa turvajärjestelmiä, kodin automaatiolaitteita ja IoT-laitteita, jotka tyypillisesti käyttävät passiivista infrapunatunnistusta.

Uusi STHS34PF80-anturi sisältää lämpötransistoreja, jotka voivat havaita paikallaan olevia kohteita, toisin kuin perinteiset PIR-ilmaisimet, jotka edellyttävät havaitun kohteen liikkuvan tuottaakseen mitattavissa olevan vasteen anturista. Lisäksi vaikka PIR-laitteet tarvitsevat Fresnel-linssin havaitakseen liikkuvia kohteita, ST:n uusi ilmaisin mahdollistaa yksinkertaisemman, linssittömän rakenteen.

STHS34PF80 on lisäksi taloudellinen, erittäin vähän virtaa kuluttava anturi, jonka avulla rakennusautomaatio toimii tasaisesti riippumatta siitä, liikkuvatko havaitut asukkaat vai eivät. Se on valmistettu käyttämällä innovatiivista yhdistelmää CMOS-sirujen valmistusta, piin mikrotyöstöä ja pienjännitepiirien suunnitteluominaisuuksia.

STHS34PF80 sisältää älykkään algoritmin läsnäolon ja liikkeen havaitsemiseen, ja se on suunnattu hälytyksiin ja turvajärjestelmiin, kodin automaatioon, älykkääseen valaistukseen, IoT-laitteisiin, älykkäisiin kaappeihin ja älykkäisiin seinätyynyihin. Sen objektiiviton neljän metrin kantama ja 80 asteen näkökenttä kattavat suuren alueen anturin edessä.

Kun käyttövirta on 10 µA, virrankulutus on pienempi kuin perinteisessä passiivisessa Ira-anturissa. Kooltaan anturi on 3,2 x 4,2 x 1,455 millimetriä ja pintaliitettävä komponentti sopii automatisoituun nopeaan kokoonpanoon. Anturilla on hyvä vastustuskyky suoran valaistuksen ei-toivottuja vaikutuksia vastaan ja korkea sähkömagneettisten häiriöiden sietokyky.

TMOS- eli lämpö-mosfetit ovat herkkiä portteihinsa tulevan infrapunasäteilyn lämpövaikutuksille. Samalle sirulla ST on SOI-prosessissa istuttanut myös digitaalisen lukupiirin.

TMOS saa virtaa kynnyksen alajännitteellä, joka on alle sen, mikä tarvitaan transistorin kytkemiseen täysin päälle. Tässä tilassa nielulähteen virta on erittäin riippuvainen lämpötilasta ja tuottaa tarkasti mitattavan vasteen minimaaliseen infrapunasäteilyyn. Sen avulla anturi havaitsee ihmisen läsnäolon infrapunasäteilyn avulla riippumatta siitä, onko henkilö liikkeessä vai paikallaan.

STHS34PF80 on nyt tuotannossa, ja se on saatavana 10-nastaisena LGA-komponenttina, joka maksaa volyymeissä 2,60 dollaria kappale. Lisätietoja täältä.