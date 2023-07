Tamperelainen Wirepas on kehittänyt oman protokollansa, jolla voidaan toteuttaa käytännössä rajattomasti skaalautuvia IoT-laitteiden mesh-verkkoja. Nyt protokolla on integroitu Panasonicin BLE-moduulille, jossa sitä ajetaan Nordic Semiconductorin nRF52840-ohjainpiirillä.

Autojen valmistajat ovat nopeaa vauhtia siirtymässä ethernetiin ajoneuvojen datansiirrossa. Useimmissa tapauksissa gigabittien linkki on kuitenkin liikaa sekä suunnittelu- että kustannusmielessä. Siksi paremmin sopiva standardi on 10 megabitin 10BASE-T1S. Microchip on juuri esitellyt ensimmäiset standardia tukevat autoihin kvalifioidut piirinsä.

Samsung on selkeä markkinajohtaja taivuteltavissa älypuhelimissa. Sen Flip- ja Fold-sarjat ovat ehtineet jo viidenteen polveen. Yllättäen Samsungista on tullut teknisesti takaa-ajaja ja erityisesti uusi Galaxy Z Flip5 vastaa nyt haasteeseen isommalla etukannen näytöllä.

Piirisuunnittelussa joudutaan kuvaamaan, miten data muuntuu ja miten sille käy, kun se siirtyy rekisteristä toiseen. Tämä tapahtuu RTL-koodilla. Cadence Design Systems on esitellyt työkalun, joka tuottaa jopa neljänneksen parempaa RTL-koodia viisi kertaa aiempaa nopeammin.

STMicroelectronics on kehittänyt uuden sukupolven infrapuna-anturin, joka pystyy liikkeen lisäksi havaitsemaan paikallaan olevia kohteita. Anturi pohjaa TMOS- eli lämpö-mosfet-tekniikkaan ja sen avulla voidaan parantaa turvajärjestelmiä, kodin automaatiolaitteita ja IoT-laitteita, jotka tyypillisesti käyttävät passiivista infrapunatunnistusta.

Toyota lupaa ratkaista sähköautoilun ongelmat. Yhtiö aikoo vuosina 2026 ja 2027 esitellä kaksi uutta akustoa, joilla kantama yhdellä latauksella nousee yli 900 mailiin eli lähes 1500 kilometriin. Lisäksi akun lataaminen onnistuu vain 10 minuutissa.

Keysight on esitellyt Fieldfox-sarjaan uuden kädessä pidettävän analysaattorin, jonka ominaisuuksia voidaan laajentaa ohjelmistopäivityksillä. Uusi FieldFox C-malli tarjoaa yli 20 piiriverkkoanalysaattori- ja spektrianalysaattorivaihtoehtoa päivityksinä, jotka voidaan ladata lisenssiavaimella.

Ethernet on pikku hiljaa noussut koneiden välisten liitäntöjen de facto -standardiksi, mutta tulevaisuuden tarpeita ajatellen sitä halutaan entisestään parantaa. Tämän takia Linux Foundationin johdolla on perustettu uusi konsortio, joka kehittää ”ultraethernetiä” erityisesti datakeskusten teholaskennan tarpeisiin.

Espanjalainen Semidynamics on yksi räätälöitävien RISC-V-prosessorien edistyneimmistä kehittäjistä. Kun arkkitehtuurin toteutukset ovat yhä tehokkaampia, yhtiön uusin prosessori osoittaa, että RISC-V_ pystyy pian haastamaan muut, suljettuihin arkkitehtuureihin perustuvat prosessorit.

Nokian toisen neljänneksen tulosluvut olivat pettymys, kuten viimeviikkoinen tulosvaroitus jo kertoi. Raportoitu liikevaihto pieneni 3 prosenttia 5,7 miljardiin euroon, mutta 626 miljoonan tulos oli lähes sata miljoonaa pienempi kuin viime vuonna.

Googlen oma OpenAI:n ChatGPT:n kanssa kisaava Bard on saatu myös suomen kielelle. Tietoturvayritys Check Pointin tutkijoiden mukaan verkkorikolliset voivat laatia haittaohjelmakoodia Bardin avulla jopa helpommin kuin ChatGPT:n avulla.

Maailmantilanne on nostanut kyberturvan erittäin ajankohtaiseksi. Erityisesti tarkkaan valittuihin kohteisiin suunnattujen kyberhyökkäysten määrä on kasvanut. Kyberturvaratkaisuja kehittävä Insta muistuttaa, että usein tärkein suojattava ei tuotantolaitoksissa ole tieto, vaan toimintakyky.

Sveitsiläinen u-blox on julkistanut uusimman IoT-moduulin kännykkäverkkojen kautta tapahtuvaan datankeruuseen. LEXI-R4 on suunniteltu sovelluksiin, joissa moduulin tarvitsee olla mahdollisimman pieni. Tämän moduulin mitat ovat vain 16 x 16 millimetriä.

Aurinkokennojärjestelmien kasvavan suosion takia mittauslaitteiden valmistajat ovat alkaneet lisätä valikoimaansa aurinkopaneeleille tarkoitettuja mittareita. Myös Sonel, on lisännyt valikoimaansa aurinkopaneeleihin erikoistuneita laitteita.

Ericsson on testannut yhdessä Mediatekin kanssa onnistuneesti kiinteän mobiililaajakaistan yhteyksiä, joissa nopeus tukiasemaan päin eli ns. uplink-nopeus oli 565 megabittiä sekunnissa. Lukema on alan uusi ennätys.

Sulautetun järjestelmän varustaminen sopivalla näytöllä on monimutkainen tehtävä. Vaatimuksia on paljon - kirkkaasta, intuitiivisesta ja mukaansatempaavasta käyttökokemuksesta aina virrankulutusprofiilin huolelliseen hallintaan - ja monet niistä kilpailevat keskenään.

Nappiparistot ovat suosittuja virranlähteitä monissa laitteissa. Esimerkiksi CR2032- ja CR2025-paristojen energiatiheys on moninkertainen vanhoihin AA- tai AAA-pattereihin verrattuna. Nyt Nexperia on kehittänyt vahvistus- eli booster-piirit, jotka pidentävät näiden nappiparistojen käyttöiän jopa 10-kertaiseksi.

Nokia antoi tänään tulosvaroituksen koko kuluvalle vuodelle. Liikevaihto jääodotetusta ja liikevoitto jää aiempaa ilmoitettua alhaisempaan haarukkaan. Syynä on se, että operaattorit eivät osta tukiasemia odotettuun tahtiin.

Suuria kielimalleja (LLM) kohtaan on ollut paljon kiinnostusta ChatGPT:n nopeasti kasvaneen suosion ansiosta. Näiden mallien kouluttaminen vaatii valtavan määrän laskentatehoa. Turun yliopiston tutkijat kääntyivät Kajaanissa sijaitsevan LUMI-superkoneen puoleen, kun haluttiin laajentaa tekoälymallien käyttöä tutkimussovelluksissa.

Zero Trust eli nollaluottamusmalli tarkoittaa tietojärjestelmien suojausperiaatetta, jossa mihinkään tunnistamattomaan tai todentamattomaan ei luoteta. Tietoturvayhtiö Fortinetin kyselyn mukaan kaksi kolmesta yrityksestä noudattaa tätä periaatetta.