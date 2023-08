Suosittuja ohjaimia voi ohjelmoida Visual Studiossa

Renesas on yksi johtavista mikro-ohjainten kehittäjistä ja tunnettu erityisesti autojen järjestelmien sirutoimittajana. Nyt yhtiö ilmoittaa, että sen kaikkia ohjainpiirejä voidaan koodata Microsoftin Visual Studio -työkaluilla.

Renesas on lisännyt työkalulaajennuksia kaikille sulautetuille prosessoreilleen Microsoft VS Code -verkkosivustolle, minkä ansiosta valtava joukko suunnittelijoita, jotka ovat tottuneet käyttämään Microsoftin suosittua työkalupakettia ja koodieditoria, voivat työskennellä haluamassaan ympäristössä.

Suosittu VS Code IDE yksinkertaistaa ja nopeuttaa koodin muokkausta useissa eri alustoissa ja käyttöjärjestelmissä. VS Code -tuki täydentää Renesasin omaa tehokasta ja joustavaa e2-studio-IDE:tä, jota tuhannet suunnittelijat ympäri maailmaa käyttävät.

Visual Studiossa voi jatkossa kehittää sulautettuja ohjelmistoja 16-bittisille RL78- ja 32-bittisille RA-, RX- ja RH850-sarjojen mikro-ohjaimille sekä 64-bittisille RZ-MPU- ja R-Car-perheen järjestelmäpiireille. Renesasin sulautetut prosessorit on suunnattu autoteollisuuteen, IoT:hen, teollisuusautomaatioon, kodinkoneisiin, terveydenhuoltoon ja muihin sovelluksiin.

Käyttäjät voivat ladata VS Coden ilmaiseksi. Samalla he pääsevät kiinni lähdekoodiin. He voivat käyttää Githubin pull-laajennusta lähdekooditiedoston tekemiseen. Koodia voidaan tietysti sen jälkeen tarkastella ja muokata lähdekoodia VS-koodin avulla.

