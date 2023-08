Edullinen ohutkalvoanturi mittaa infrapunaa tarkasti

Belgialaisessa mikroelektroniikan tutkimuskeskuksessa on kehitetty ohutkalvopiiri, joka aistii einäkyvää valoa tarkasti ja nopeasti. Lisäksi ohutkalvoanturi on paljon CMOS-pohjaisia piirejä edullisempi, mikä avaa mahdollisuuden tuoda esimerkiksi edullisia infrapuna-antureita sekä autojen ADAS-järjestelmiin että erilaisiin kannettaviin laitteisiin.

IMEC on esitellyt tutkimuksensa tuloksia Nature Electronicsis -lehdessä. Anturi perustuu PPD-rakenteeseen (pinned photodiode), joka on tuttu esimerkiksi järjestelmäkameroiden valonilmaisimista. Se alentaa merkittävästi kohinaa, joka on ollut IGZO- eli indium-gallium-sinkkioksidikalvon perinteinen ongelma.

Piipohjaisten kennojen aallonpituus on rajoittunut näkyvään valoon. Siksi CMOS-kameroilla ei voi nähdä esimerkiksi savun tai sumun läpi. Jos halutaan nähdä pidempiä aallonpituuksia, tarvitaan muita materiaaleja.

III-V-materiaalien käyttö ratkaisee nämä rajoitukset. Näiden anturin valmistaminen on kuitenkin kallista, mikä rajoittaa niiden käyttöä. Sen sijaan ohutkalvoabsorbereita (kuten kvanttipisteitä) käyttävillä antureilla on ylivoimaiset absorptio-ominaisuudet ja integrointimahdollisuus perinteisille CMOS-lukupiireille. Näissä antureissa ongelmia on tuottanut mainittu kohina.

PPD:ssä on ylimääräinen transistoriportti ja erityinen rakenne, jonka avulla jolloin varaukset voidaan tyhjentää kokonaan ennen uutta mittausta. Näoj voidaan alentaa kohinaa merkittävästi (käytännössä nollaan). Aiemmin PPD-rakennetta ei ole voitu toteuttaa muissa kuin piipohjaisissa antureissa.

IMEC:n laboratoriossa onnistuttiin toteuttamaan lähellä infrapunaa olevaa valoa aistiva SWIR-kvanttipistevalodetektori indium-gallium-sinkkioksidi -pohjaisella IGZO-ohutkalvotransistorilla. Neljästä transistorista koostuva PPT-pikselissä oli huomattavan alhainen kohina-arvo. Tämän seurauksena infrapunakuviin tarttuu vähemmän kohinaa, säröä tai häiriöitä ja selvästi aiempaa enemmän ja tarkemmin yksityiskohtia.

Seuraavaksi IMEC yrittää kaupallistaa keksintöään kaupallisten kumppaniensa kanssa.