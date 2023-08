Mihin autoilu on menossa? Digikeyn videosarja kertoo

Komponenttien verkkokaupan raskaaseen sarjaan kuuluva DigiKey on julkistanut kolmannen kauden City Digital -videosarjastaan. Nyt keskiössä on sähköistyvä ja verkkoturva autoilu. Analog Devicesin sponsoroima kolmen jakson sarja sukeltaa syvälle autotekniikan tulevaisuuteen.

Digikeyllä IoT-kumppaniiksista vastaava Kelsie McMillin sanoo, että IoT:n ja autoteollisuuden välinen keskinäinen riippuvuus on edennyt viimeisen vuosikymmenen aikana, ja ajoneuvoissa on joka vuosi enemmän elektronisia ominaisuuksia, kuten mobiililiitettävyys, ympäristötunnistin ja tutka. - Yhteistyömme Analog Devicesin kaltaisten toimittajien kanssa antaa meille mahdollisuuden tuoda insinööreille ja suunnittelijoille tuotteet ja työkalut, joita he tarvitsevat vauhdittaakseen autoteollisuutta.

ADI:n Yasmine King muistuttaa, että auto on todennäköisimmin ostos, jossa on eniten teknologiaa. - Teemme paljon töitä yrittäessämme ratkaista autoteollisuuden haastavimpia ongelmia, kuten autonominen ajaminen ja sähköistetty liikkuvuus.

Ensimmäinen sarjan kolmesta videosta, "Evolution in Mobility", tarkastelee autoteollisuuden historiaa, kartoittaa edistystä viime vuosikymmeninä ja missä teknologia näyttää tietä eteenpäin.

Toinen video, "Powering the Road Ahead", tutkii latausasemien kasvavaa tarvetta nykypäivän älykkäissä kaupungeissa. Kolmas ja viimeinen video "Creating a Sustainable Driving Experience" paljastaa, kuinka huomisen kaupungit tekevät yhteistyötä autonvalmistajien kanssa kestävän tuotannon, energian varastoinnin ja seuraavan sukupolven yhteyksien tukemiseksi.

Videoihin voi tutustua täällä.