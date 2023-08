San Franciscossa tehtiin kadulla sementtitöitä, kun autonominen auto päätti keskeyttää työt. Auto ajoi katutyön päälle ja juuttui sementtiin, kertovat New York Times ja SFgate.com. Tämä tapahtui vain pari päivää sen jälkeen, kun Kaliforniassa päätettiin laajentaa robottitaksien palveluita.

Komponenttikauppias Mouser on lisännyt valikoimiinsa Boschin tehokkaan BMM350-magnetometrin. Kyse on erittäin pienestä ja vähävirtaisesta 16-bittisestä 3-akselisesta magnetometristä, joka sopii erinomaisesti monenlaisiin kuluttajasovelluksiin, kuten virtuaali-, ja lisätyn todellisuuden sovelluksiin ja esimerkiksi sisänavigointiin.

Komponenttien verkkokaupan raskaaseen sarjaan kuuluva DigiKey on julkistanut kolmannen kauden City Digital -videosarjastaan. Nyt keskiössä on sähköistyvä ja verkkoturva autoilu. Analog Devicesin sponsoroima kolmen jakson sarja sukeltaa syvälle autotekniikan tulevaisuuteen.

Flash-piireihin perustuvat SSD-levyt ovat nopeasti yleistyneet läppärein ja monien muiden laitteiden massamuisteina. Mutta kuluttaako SSD todellakin vähemmän virtaa, mikä on ollut yksi niiden myyntiargumenteista perinteisiä HDD-levyä vastaan? Tallennuksen ohjelmistoratkaisuja kehittävä Scality otti asiasta selvää.

Jos pelaaja haluaa siirtää pikselinsä suuremmalle näytölle, väliin pitää asettaa joko HDMI- tai DisplayPort-kaapeli. Mutta kumpi on parempi? Edelleen harvinaisempi DisplayPort on suorituskyvyltään omaa luokkaansa.

Patenttiyhteisö Avanci, johon kuuluvat Ericsson, Nokia, Qualcomm, Interdigital, Huawei ja 53 muuta yritystä, on julkaissut hinnan ajoneuvon yhdistämisestä 5G:hen. Lisenssin saa 32 dollarilla eli hieman alle 30 eurolla. Jos tekee lisenssisopimuksen nopeasti, säästä 3 dollaria autoa kohti.

Tietoturvayhtiö Fortinetin mukaan Blck Basta -nimisen kiristyshaittaohjelmavariantin käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina ja se on hiljattain noussut yhdeksi yleisimmin käytetyistä kiristyshaittaohjelmien varianteista. Black Bastan suosiota lisää sen ennennäkemättömän helppo saatavuus, sillä ohjelma on ostettavissa valmiina palveluna (Ransomware-as-a-Service, RaaS).

Suomalainen malli maksaa vapaasta datasta kiinteää kuukausihintaa on johtanut siihen, että suomalaiset käyttävät lähes eniten mobiilidataa maailmassa. OECD:n viime vuoden tilastojen perusteella olimme maailman toiseksi ahkerimpia mobiililataajia. Latvia nousi tällä kertaa niukasti ohitse.

USB on taatusti historian menestynein oheislaiteliitäntä ja siitä kehitettiin aikoinaan langatonkin versio. Nyt esimerkiksi Linux-ytimestä poistetaan viimeiset langattomaan USB-liitäntään liittyvät koodinrippeet, mutta miksi tekniikka epäonnistui?

Sähköautojen hinnat tulevat pikkuhiljaa alas, vaikka tahti on monen mielestä liian verkkainen. Myös akustojen hinta laskee tasaisesti, mutta kuinka palon maksaa wattitunnin kapasiteetti? Trendforce on selvittänyt tämänkin.

Yksi sähköautojen suurimpia haasteita on se, että akun lataaminen kestää liian kauan. Jos kantama ei riitä maaseudulle kertalatauksella ja lataaminen kestää yön yli, tämä hidastaa merkittävästi autoilun sähköistymistä. Nyt kiinalainen CATL on ratkaissut ongelman.

Galliumnitridin ominaisuudet sopivat erinomaisesti pienten jännitteiden ja maltillisten tehojen tuottamiseen, joten GaN-piirit ovat mullistaneet älypuhelinlatureiden markkinat. Nyt vuorossa ovat kannettavat tietokoneet. Infineon vie GaN-piirinsä läppäreihin yhdessä kiinalaisen latureita valmistavan Chicony Power Technologyn kanssa.

Belgialaisessa mikroelektroniikan tutkimuskeskuksessa on kehitetty ohutkalvopiiri, joka aistii einäkyvää valoa tarkasti ja nopeasti. Lisäksi ohutkalvoanturi on paljon CMOS-pohjaisia piirejä edullisempi, mikä avaa mahdollisuuden tuoda esimerkiksi edullisia infrapuna-antureita sekä autojen ADAS-järjestelmiin että erilaisiin kannettaviin laitteisiin.

Piilaakson Santa Clarassa järjestettiin viime viikolla Flash Memory Summit -tapahtuma. Siellä valittiin myös lupaavin uusi muistitekniikka. Tittelin sai Lanvasterin yliopistossa kehitetty UltraRAM, jota kaupallistamaan on perustettu Quinas Techonlogy.

Generatiivinen eli luova tekoäly on hätkähdyttänyt niin kuluttajia kuin yritysjohtajiakin. Näkyvimmät esimerkit eli kehittyneet chatbotit ovat kuitenkin vasta välähdys avautuvista mahdollisuuksista. Suurempi vaikutus nähdään, kun yritykset soveltavat generatiivista tekoälyä asiakkaidensa ja työntekijöidensä puolesta, kirjoittaa AWS:n yritysliiketoiminnan johtaja Sari Uusitalo.

Laajan kaistaeron puolijohteet kuten piikarbidit (SiC) soveltuvat erinomaisesti autoteollisuuden ja uusiutuvan energian moderneihin sovelluksiin. Kun maailma on siirtymässä ympäristön kannalta kestävien energialähteiden käyttöön, on hyötysuhteen merkitys suurempi kuin koskaan.

Samaan aikaan kun Eurooppa yrittää tulla mahdollisimman omavaraiseksi puolijohteissa miljardien Chipc Act -ohjelman kautta, yksi tärkeä osa elektroniikkavalmistusta on jäänyt vaille huomiota. Kaksi kolmesta painetusta piirilevystä tulee meille Kiinasta. Tähän kiinnittää huomiota toimialajärjestö IPC, joka haluaa tukea paikallista tuotantoa.

MikroElektronika eli MIKROE on monen kehittäjän suosiossa, sillä se tarjoaa edullisia standardipohjaisia laitteisto- ja ohjelmistotuotteita. Nyt yhtiön uusin Click-lisäkortti tuo laitteisiin datan lähetyksen infrapunalinkin avulla.

Neuroverkkojen laskennan pitäisi muistuttaa aivojen toimintaa, mitä on vaikea matkia digitaalisilla prosessoreilla. IBM on nyt kehittänyt ensimmäinen neuroverkkoprosessorin, joka kykenee laskemaan sekä digitaalisia ett analogisia prosesseja.

Kotitoimistojen verkkoja on voinut jo jonkin aikaa päivittää kaikkien aikojen nopeimpaan Wi-Fi-tekniikkaan eli ”seiskaan”. OnePlus kertoo, että sen uusin huippumalli eli OnePlus 11 tukee ohjelmistopäivityksen jälkeen Wi-Fi 7:aa. Nyt pitäisi vain löytää sellainen verkko jostain.