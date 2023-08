Silicon Labs uskoo Amazonin IoT-verkkoon

Silicon Labs tunnetaan IoT-piirien kärkiryhmään kuuluvana yrityksenä. Parhaillaan sillä on käynnissä järjestyksessään neljäs oma kehittäjäkonferenssi (Silicon Labs Works With Developers), jossa yhtiö esitteli uudet Amazonin Sidewalk-tekniikalle optimoidut järjestelmäpiirinsä.

Sidewalk eroaa kaikista muista IoT-tekniikoista yhdellä keskeisellä tavalla: linkki nojaa käyttäjien haluun jakaa Amazonin älykaiuttimien ja turvakameroiden yhteyksiä naapurustonsa kanssa. SideWalk toimii 900 megahertsin taajuudella. Sen yli lähetetään pieniä määriä dataa, esimerkiksi laitteiden firmware-päivityksiä. Käyttäjä voi valita, haluaako antaa oman laitteensa SideWalk-verkon käyttöön.

Amazonin mukaan yhteydet ovat anonyymejä ja turvallisia ja SideWalk kattaa jo 90 prosenttia amerikkalaisten asuttamista alueista. Kyse on kuitenkin pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille suunnatusta tekniikasta.

Konferenssissaan SiLabs esitteli siis kaksi uutta Sidewalk-piirisarjaa. SG23 sisältää kaksi kaksikaistaista radiopiiriä eli se tukee sekä alle gigahertsin radioita että Bluetooth LE:tä. Laitevalmistajille nämä SG28-piirit auttavat yksinkertaistamaan suunnitteuita, kun raudalla on valmiiksi kaksi eniten käytettyä radiota.

Toinen uutuuspiiri on SG23. Se tarjoaa turvallisuutta ja vankan linkkibudjetin alle gigahertsin taajuuksille. Piiri on tarkoitettu lähinnä Sidewalk-päätesolmuihin.

Amazon avasi Sidewalk-verkkonsa kehittäjille viime keväänä eli 28. maaliskuuta. Tämän takia koko ekosysteemi on vasta alkanut muodostua ja SiLabsin julkistamille kehitystyökaluilla on tässä tärkeä osa. Konferenssissaan yhtiö esittelee Sidewalk-kehitystä 12-portaisen Developer´s Journeyn avulla. Kaikkiaan tapahtumassa on yli 60 tuntia reaaliaikaista ja on-demand-koulutusta IoT-kehittäjille.