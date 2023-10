Suositulle 32-bittiselle lisättiin suojamoduuli

Teollisuus- ja kuluttajasovellusten suunnittelijoiden on harkittava tietoturvatoimintojen käyttöönottoa tietoturvauhkien yleistyessä. Yksi tapa on lisätä mikro-ohjaimelle laitetason suojausmoduuli, kuten Microchip Technology on tehnyt.

Microchip on julkistanut uuden 32-bittisten PIC32CZ CA -mikro-ohjainten perheen. Siruilta löytyy 300 megahertsin kellolla toimiva Arm Cortex-M7 -prosessori, integroitu laitteistopohjainen HSM-turvamoduuli ja laaja valikoima liitäntöjä ja flash-muistivariaatioita.

PIC32CZ CA -laiteperhe sisältää CA90-ohjaimen HSM-moduulilla tai CA80:n ilman integroitua moduulia. HSM-moduuli toimii turvallisena alijärjestelmänä, jossa on erillinen MCU, joka käyttää laiteohjelmistoa ja suojausominaisuuksia, kuten laitteiston suojattua käynnistystä, avainten tallennusta, kryptografista kiihdytystä, todellista satunnaislukugeneraattoria ja paljon muuta.

PIC32CZ CA -sarjan ohjaimet voidaan konfiguroida käyttämällä laajaa valikoimaa liitäntävaihtoehtoja, mukaan lukien USART/UART, I2C, SPI, CAN FD, High-Speed USB ja Gigabit Ethernet. Flash-muistia saa 2, 4 tai 8 megatavua, SRAM-muistia on megatavun verran.

PIC32CZ CA80 on saatavana hintaan 14,80 dollarin kappalehintaan 10 000 kappaleen erissä ja CA90 maksaa 15,54 dollaria kappale.