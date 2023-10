Vain luottokortin kokoinen moduuli voi ohjata dronea

PICMG-järjestö hallinnoi yhden kortin tietokoneiden ja moduulien standardeja. Uusin ja tehokkain standardi on COM-HPC, johon on nyt tuotu pienin eli Mini-versio. Kyse on mitoiltaan vain 95 x 70 millimetrin moduulista, jonka teho riittää ohjaamaan autonomista dronea tai mobiilirobottia.

Julkistettu uusi Mini-standardi on versio 1.2. Se on lähes puolet pienempi kuin seuraavaksi pienin COM-HPC, mutta sama 400-nastainen liitin mahdollistaa laajat oheislaiteliitännät suunnitteluihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi 16 PCIe-kaistaa (PCIe 4.0 tai PCIe 5.0), kaksi 10 gigabitin Ethernet-porttia, 8 USB4, Thunderbolt, USB 3.2 tai DDI-liitäntää, 8 USB 2.0 -porttia, kaksi SATA-porttia.

1.2-spesifikaatio määrittelee erillisen FFC-liittimen MIPI CSI:lle, kun taas sen 400 nastaa tukevat myös signaaleja, kuten Boot SPI ja eSPI, UART, CAN, Audio, FUSA ja virranhallintasignaalit. Signaalijännitteen aleneminen 3,3 voltista 1,8:een useimmissa nastoissa on linjassa uusimpien pienitehoisten prosessorien pienentyneen I/O-jännitteen kanssa. Tuloteho on rajoitettu enintään 107 wattiin 8-20 voltin, mikä jättää runsaasti tilaa suorituskykyisille prosessoreille.

COM-HPC tuli markkinoilla kokoversiona A eli 95 x 120 millimetrin korttina. Minin pienempi koko tarjoaa myös mekaanisia etuja, kuten 15 millimetrin korkeuden kantakortista lämmönjohtokerrokseen. 5 milliä muita COM-HPC-versioita ohuempana COM-HPC Mini -moduuleissa on käytettävä juotettua muistia, mikä tekee niistä luonnostaan kestäviä iskuja ja tärinää vastaan.

PICMG:n jäsenet ADLINK, congatec, Samtec, SECO ja muut ovat joko jo julkaisseet tai suunnittelevat julkaisevansa COM-HPC 1.2 -tuotteita lähitulevaisuudessa. COM-HPC 1.2 --kantakorttien suunnitteluopas on tarkoitus julkaista vuoden 2024 alussa.

Lisätietoja täällä.