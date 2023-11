TosiControl tuo täyden näkymän OT-verkkoon

IT-verkkojen tietoturvaa pidetään jo kypsänä, mutta kriittisen infran OT-verkoissa tieotturva on usein alkeellisella tasolla. Nyt tähän on olemassa valmis ratkaisu, joka avaa näkymän koko OT-verkon kaikkiin laitteisiin ja käyttäjiin. Asialla on oululainen Tosibox.

Tosiboxin myynnistä vastaava Kari Hietaniva esitteli elokuussa lanseerattua TosiControlia eilen Teknologia23-messujen viimeisenä päivänä. Haasteet ovat kovassa kasvussa, kun automaatiojärjestelmiä verkotetaan kovaa vauhtia.

- Tämä kasvattaa hyökkäyspinta-alaa. Yrityksistä löytyy edelleen puutteellisesti suojattuja, jopa täysin avoimia järjestelmiä. Jokaisella laitteella on nyt verkko-osoite, ja ne on helppo löytää skannaamalla. Tarvittavat työkalut ovat kaikkien saatavilla, Hietaniva muistutti.

Toki OT- tai automaatioverkkoja myydään yleensä niin, että niissä on tietoturva ”vakiona”. - Mutta onko ohjelmisto ajan tasalla tai päivitetty, tai säilyykö se sellaisena, Hietaniva kysyi.

Usein käyttäjän vahva tunnistaminen puuttuu tai laitteiden palomuurit puuttuvat eli verkoissa on aivan perustason ongelmia. Tosiboxin VPN-ratkaisu poistaa nämä ongelmat. Se koostuu fyysisitä lukoista, avainlaitteista ja hubista eli nykyisestä TosiControlista. Hietanivan mukaan mitään avoimia portteja verkkoon päin ei ole, ja silti liiketoiminnan kannalta olennainen data liikkuu.

Tosiboxin alustalla käyttäjällä on aina vahva tunniste, pelkällä tunnuksella ja salasanalla ei koskaan pääse kiinni laitteisiin. Pääsyt laitteille luodaan TosiControl-hubista keskitetysti, käytössä on sama policy, oli laitteita sitten 10 vai 100.

Tosiboxilla on myös docker-pohjainen softalukko, mutta niiden osuus toteutuksista on edelleen aika pieni. Uusista lisensseistä ehkä kymmenesosa on softapohjaisia lukkoja, Hietaniva kertoo. – Toisaalta yhä useampi liisaa palvelun, jolloin siinä voidaan myöhemmin siirtyä softalukkoon.

