Muratan uusin mittaa liikettä entistä tarkemmin

Murata on esitellyt seuraavan sukupolven kuuden vapausasteen liikeanturin. Yhtiön mukaan SCH16T-K01-piiri on suorituskyvyltään markkinoiden paras. Se mahdollistaa erittäin tarkan koneen ohjaus- ja paikannussovellukset.

Piiri on samalla ensimmäinen lanseerattu tuoteversio Muratan seuraavan sukupolven SCH16T 6DoF -perheestä, josta on tulossa lisää muunnelmia tulevaisuudessa. Tähän perheeseen Murata on parannellut 3D MEMS -prosessiaan.

Uutuusanturi on suunniteltu vastaamaan markkinoiden tarpeisiin parempien paikannusratkaisujen suhteen. SCH16T-K01 sisältää gyroskoopin, jonka tyypillinen bias-epävakaus on 0,5 dph ja jolla on erittäin alhainen kohinatiheysarvo (0,3 mdps/√Hz). Kiihtyvyysmittarin dynaaminen alue on jopa 26 g:tä.

Komponentin lähtö on myös sisäisesti poikkiakselikompensoitu, mikä eliminoi laajan kalibroinnin tarpeen käyttäjän päässä. Lisäksi näiden ominaisuuksien integroinnin ansiosta SCH16T-K01 voi tuottaa uskomattoman tarkkoja mittauksia koneen ohjauksessa ja ohjauksessa ilman kenttäkalibrointeja.

SCH16T-K01 soveltuu ihanteellisesti teollisiin sovelluksiin ja käyttökohteisiin, kuten rakennus- ja maatalouskoneisiin, materiaalinkäsittelylaitteisiin ja merenkulkuun.