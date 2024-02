Nokia kertoi tänään allekirjoittaneensa viimeisen jäljellä olleen merkittävän patenttilisenssisopimuksensa älypuhelinvalmistajan kanssa ja saaneensa siten päätökseen vuonna 2021 alkaneen älypuhelinlisenssien uusimissyklin. - Älypuhelinlisenssien uusimissyklin päättyminen tarjoaa meille mahdollisuuden keskittyä lisensointiliiketoimintamme liikevaihdon kasvattamiseen uusilla alueilla, sanoo Teknologia-ryhmän johtaja Jenni Lukander.

LEGIT on uusi tekoälyyn keskittyvä suomalaisyritys. Yksi LEGITin kolmesta perustajasta on Antti Innanen. Hän haluaa tuoda uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen tekoälykeskusteluun. - Tekoäly on valtava muutos yhteiskunnassa ja sen käytön opettelu kannattaisi aloittaa välittömästi, kaikilla koulutustasoilla. Koulujen ja oppilaitosten tulisi tunnistaa tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet, potentiaalisten ongelmien rinnalla. Oppilaitoksissa voitaisiin myös opetella tekoälyn käyttämistä oppimisen ja ajattelun tukena.

Hiilidioksidipäästöjen nollatavoitteen kannustamana maanteille tulee yhä enemmän EV-ajoneuvoja, joista jokaisessa on ladattava akku matkantekoa varten. Mutta sähköauto on muutakin kuin vain yksi hiilipäästöinen polttomoottori vähemmän liikenteessä. Se on myös potentiaalinen energialähde, mikäli akun latausjärjestelmää voidaan hyödyntää kaksisuuntaisesti.

Verkossa kerrotaan nyt varmana tietona, että Apple kehittää omaa simpukkamallista iPhone-mallia. Markkinoille yhtiö ei kuitenkaan olisi tuomassa puhelinta ainakaan tänä ja ensi vuonna.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt kaksi uutta LTE-M-moduulia IoT-sovelluksiin. SARA-R52- ja LEXI-R52-moduuleihin on integroitu u-bloxin uusi SpotNow-paikannusominaisuus, jonka ansiosta laitteet tietävät paikkansa 10 metrin tarkkuudella.

Elisa, Ericsson ja Qualcomm ovat saavuttaneet 230 Mbps tiedon lähetysnopeuden käyttäjän päätelaitteelta internetiin päin eli ns. uplink-yhteydessä Elisan kaupallisessa itsenäisessä 5G-verkossa. Elisan verkkopalveluista vastaava johtaja Sami Rajamäen mukaan nopeille siirtoyhteyksille verkkoon päin on kasvava tarve.

Elisan kuluttaja-asiakkaat pääsevät ottamaan ensimmäisen askeleen kohti tulevaisuutta ja sujuvampia yhteyksiä, kun Suomen ensimmäiset itsenäistä 5G-verkkoa hyödyntävät 5G+ -puhelinliittymät tulevat myyntiin 8.2.

Ruotsalaisessa Lundin yliopistossa tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen tavan luoda fotonipiirejä. Innovaatio voi tutkijoiden mukaan johtaa mullistavan tehokkaiden kvanttitietokoneiden kehitykseen.

Monissa laitteissa, ei vähiten sähköautoissa, ollaan siirtymässä uusiin pienen kaistaeron piikarbidi- ja galliumnitripohjaisiin tehopuolijohteisiin. Ne vaativat rinnalleen suuren kaistanleveyden virta-antureita. Sellainen on Allegro MicroSystemsin uusi ACS37030-sarja.

Cornellin yliopiston insinöörit ovat kehittäneet mullistavan litiumakun, joka kykenee latautumaan alle viidessä minuutissa. Tämä edistysaskel sähköautojen teknologiassa voi merkittävästi vähentää latausaikoja. Akun anodina käytetään indiumia.

Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn mukaan sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo nousivat Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa loka-joulukuussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Vientitilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja kotimaan tilaukset 16 prosenttia.

Puolijohdealan kattojärjestä SIA eli Semiconductor Industry Association ilmoitti, että puolijohdeteollisuuden maailmanlaajuinen myynti oli viime vuonna 526,8 miljardia dollaria. Luku on 8,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tälle vuodelle järjestö ennustaa reilun 13 prosentin kasvua.

Jyväskylässä alkaa tänään kolmipäiväiset sähkömessut. Yksi kuumimmista trendeistä on autoilun sähköistyminen, joka on messuilla esillä laajasti. Myös Eatonin osastolla, jossa esillä on uusi nimellisteholtaan 22 kilowatin Green Motion DC 22 -pikalatausasema.

Wi-Fi n uusin sukupolvi on jo seitsemäs. IEEE 802.11be-nimellä standardoitu tekniikka löytyy jo uusimmista premium-älypuhelimista, mutta muihin malleihin sitä ollaan vasta suunnittelemassa. Barcelonan Mobile World Congress -messuilla Rohde & Schwarz esittelee yhden boksin testausratkaisuaan Wi-Fi 7 -piireille.

USB-tikku on edelleen edullinen ja helppo tapa liikutella tiedostoja. Saksalainen datanpalautukseen keskittyvä CBL kuitenkin raportoi, että viottuneet tikut perustuvat yhä useammin harmailta markkinoilta hankittuihin NAND-piireihin.

Avnet-konserniin kuuluva Silica on aloittanut yhteistyön Arduinon kanssa. Tämä sopimus laajentaa Arduinon IoT:n, puettavien laitteiden, 3D-tulostuksen ja sulautettujen ratkaisujen saatavuutta Avnet Silican kautta EMEA-alueell.

DMASS-järjestö on julkistanut viime vuoden lukunsa jakelijoiden komponenttikaupalle. Järjestön mukaan odotettavissa on markkinoiden supistuminen. Volyymit ovat kutistuneet tasaisesti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Nokia esitteli viime lokakuussa uuden 5G-privaattiverkojen ratkaisun Pohjois-Amerikan markkinoille. Nyt Nokia DAC PW Compact -ratkaisu on laajennettu toimimaan eurooppalaisilla taajuuksilla. Privaattiverkkoja tarjotaan Italiaan, Suomeen, Ranskaan, Saksaan, Hollantiin, Norjaan, Puolaan, Espanjaan ja Iso-Britanniaan.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn mukaan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan myynti palasi viime vuonna normaaliksi pandemian aiheuttamien muutosten jälkeen. Luvuista selviää esimerkiksi, että suomalaiset ostavat jatkuvasti hieman kalliimpia puhelimia.

Sähköllä kulkeva auto ei ajossa aiheuta päästöjä, mutta polttomoottorin puuttuminen tekee niistä myös erittäin hiljaisia. Siksi sähköautojen pitää varoittaa jalankulkijoita. Tähän asti toiminto on integroitu ECU-yksikön mikroprosessorille, mutta ROHM tuo tarjolle markkinoiden ensimmäiset dedikoidut sirut.