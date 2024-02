Litiummetalliakut voisivat jopa kaksinkertaistaa sähköajoneuvojen toimintasäteen, mutta nykyiset akut hajoavat nopeasti käytön aikana. Stanfordin tutkijat ovat kuitenkin löytäneet yksinkertaisen ratkaisun, jolla akun käyttöikää voidaan pidentää.

Matkapuhelimet lähettävät ionisoimatonta sähkömagneettista säteilyä eli ne eivät aiheuta suoraa vahinkoa soluille tai DNA:lle. Tämä eroaa ionisoivasta säteilystä, kuten röntgensäteistä tai ydinmateriaaleista, joiden korkea energiataso voi muuttaa atomirakennetta, mikä saattaa johtaa syöpäkasvaimiin.

Langattoman Qi-latauksen 1.3 -standardi varmistaa pitkälle, että laturit ovat kuluttajille aiempaa turvallisempia. Täydellä teholla ladataan vain varmennettuja laitteita.

Jos haluaa, että laite tulee toimeen esimerkiksi ympäristöstään keräämällään energialla tai pienellä paristolla, sen energiankulutus olisi hyvä optimoida viimeistä joulea myöten. Nexperia on nyt tuonut suunnittelijoiden avuksi verkkotyökalun, jolla tämä onnistuu.

ChatGPT on nyt reilun vuoden ajan vallannut monenlaisia sovelluksia, mutta koodaajat olivat ehkäpä ensimmäinen ryhmä, joka ryhtyi täysipainoisesti hyödyntämään generatiivista tekoälyä. Mutta mihin koodarit käyttävät tekoälyä?

Omnitele on DNA:n toimeksiannosta mitannut suomalaisten operaattoreiden mobiilidatapalvelun suorituskykyä ja laatua Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa. Kaikilla kolmella operaattorilla data liikkuu varsin sutjakkaasti, mutta Elisalla nähtiin ongelmia yhteyksien latenssissa.

Verizon ja Ericsson saivat äskettäin päätökseen LS4-kenttätestit, joissa tarkoituksena oli optimoida Verizonin 5G-verkkoa niin, että monet sovellukset toimivat lyhyemmällä viiveellä. LS4 eli Low-Latency, Low-Loss, Scalable Throughput on Nokian Bell Labs -tutkimuskeskuksessa kehitetty uusi protokolla.

Bittiumin liikevaihto ja tulos laskivat viime vuonna. Yhtiö on lähtenyt muuttamaan omaa strategiaansa ja odottaa, että tervehdyttämistoimet vaikuttavat jo tänä vuonna positiivisesti. Urakka ei kuitenkaan ole helppo.

Jokaisen käyttäjän henkilökohtainen tietokone on jatkuvasti virusten ja erilaisten haittaohjelmien hyökkäysten kohteena, mutta voi olla, että suurempi vaara sisältyy tietokoneen rautaan. Uuden tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia tietokoneista pitää sisällään väärennettyjä komponentteja.

Nokia kertoi tänään allekirjoittaneensa viimeisen jäljellä olleen merkittävän patenttilisenssisopimuksensa älypuhelinvalmistajan kanssa ja saaneensa siten päätökseen vuonna 2021 alkaneen älypuhelinlisenssien uusimissyklin. - Älypuhelinlisenssien uusimissyklin päättyminen tarjoaa meille mahdollisuuden keskittyä lisensointiliiketoimintamme liikevaihdon kasvattamiseen uusilla alueilla, sanoo Teknologia-ryhmän johtaja Jenni Lukander.

LEGIT on uusi tekoälyyn keskittyvä suomalaisyritys. Yksi LEGITin kolmesta perustajasta on Antti Innanen. Hän haluaa tuoda uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen tekoälykeskusteluun. - Tekoäly on valtava muutos yhteiskunnassa ja sen käytön opettelu kannattaisi aloittaa välittömästi, kaikilla koulutustasoilla. Koulujen ja oppilaitosten tulisi tunnistaa tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet, potentiaalisten ongelmien rinnalla. Oppilaitoksissa voitaisiin myös opetella tekoälyn käyttämistä oppimisen ja ajattelun tukena.

Hiilidioksidipäästöjen nollatavoitteen kannustamana maanteille tulee yhä enemmän EV-ajoneuvoja, joista jokaisessa on ladattava akku matkantekoa varten. Mutta sähköauto on muutakin kuin vain yksi hiilipäästöinen polttomoottori vähemmän liikenteessä. Se on myös potentiaalinen energialähde, mikäli akun latausjärjestelmää voidaan hyödyntää kaksisuuntaisesti.

Verkossa kerrotaan nyt varmana tietona, että Apple kehittää omaa simpukkamallista iPhone-mallia. Markkinoille yhtiö ei kuitenkaan olisi tuomassa puhelinta ainakaan tänä ja ensi vuonna.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt kaksi uutta LTE-M-moduulia IoT-sovelluksiin. SARA-R52- ja LEXI-R52-moduuleihin on integroitu u-bloxin uusi SpotNow-paikannusominaisuus, jonka ansiosta laitteet tietävät paikkansa 10 metrin tarkkuudella.

Elisa, Ericsson ja Qualcomm ovat saavuttaneet 230 Mbps tiedon lähetysnopeuden käyttäjän päätelaitteelta internetiin päin eli ns. uplink-yhteydessä Elisan kaupallisessa itsenäisessä 5G-verkossa. Elisan verkkopalveluista vastaava johtaja Sami Rajamäen mukaan nopeille siirtoyhteyksille verkkoon päin on kasvava tarve.

Elisan kuluttaja-asiakkaat pääsevät ottamaan ensimmäisen askeleen kohti tulevaisuutta ja sujuvampia yhteyksiä, kun Suomen ensimmäiset itsenäistä 5G-verkkoa hyödyntävät 5G+ -puhelinliittymät tulevat myyntiin 8.2.

Ruotsalaisessa Lundin yliopistossa tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen tavan luoda fotonipiirejä. Innovaatio voi tutkijoiden mukaan johtaa mullistavan tehokkaiden kvanttitietokoneiden kehitykseen.

Monissa laitteissa, ei vähiten sähköautoissa, ollaan siirtymässä uusiin pienen kaistaeron piikarbidi- ja galliumnitripohjaisiin tehopuolijohteisiin. Ne vaativat rinnalleen suuren kaistanleveyden virta-antureita. Sellainen on Allegro MicroSystemsin uusi ACS37030-sarja.

Cornellin yliopiston insinöörit ovat kehittäneet mullistavan litiumakun, joka kykenee latautumaan alle viidessä minuutissa. Tämä edistysaskel sähköautojen teknologiassa voi merkittävästi vähentää latausaikoja. Akun anodina käytetään indiumia.

Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn mukaan sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo nousivat Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa loka-joulukuussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Vientitilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja kotimaan tilaukset 16 prosenttia.