Tekoälyä ja koneoppimista on tuotu hyvin monenlaisiin laitteisiin ja usein se tehdään grafiikkaprosessoreilla. Nyt Nokia tekee saman Nvidian kanssa. Yhtiö aikoo mullistaa radioverkkojen toteutuksen käyttämällä Nvidian Grace-prosessoria osana anyRAN-tuotteitaan.

Suomalainen räätälöityjen sähkökoneiden ja tehonmuokkainten toimittaja The Switch Engineering Oy on saanut uudet omistajat Japanista. Enemmistöosakas on meriteollisuuden sähkökojeistojen toimittaja BEMAC Corporation, joka on yhteistyössä globaalin kauppa- ja sijoitusyhtiö Mitsui & Co:n kanssa hankkinut omistukseensa kaikki The Switchin osakkeet.

Farnell kertoo, että suosittua, uusinta Raspberry Pi 5 -korttitietokonetta saa nyt Euroopassa varastosta yhden päivän toimitusajalla. Valikoima kattaa sekä 4 että 8 gigatavun muistilla varustetut korttiversiot.

Mikro-ohjaimissa on jatkossa tarve yhä nopeampiin sulautettuihin muisteihin, kun kellotaajuudet nousevat yli 200 megahertsin. Renesas esitteli San Franciscon uuden piiritekniikan ISSCC-konferenssissa MRAM-testisirun, joka voi vastata uusiin suorituskykyvaatimuksiin.

Tietoturvayritys Check Point Software kokoontui tällä viikolla Wieniin CPX 2024 -tapahtumaansa esittelemään ison joukon uusia tuotteita. Yhtiön Suomen maajohtaja Viivi Tynjälä ja Pohjois-Euroopan toiminnoista vastaava Jukka Saarenmaa muistuttivat kuitenkin, että edelleen yksi sähköposti voi riittää aiheuttamaan yrityksissä ison katastrofin.

ChatGPT on ollut markkinoilla pian puolitoista vuotta, mutta se on jo ehtinyt mullistaa esimerkiksi kalasteluviestien laatimisen. Nyt verkon puolustajat ottavat käyttöön samat aseet. Check Pointin pääjohtaja Gil Shwed hehkutti uutta Infinity AI Copilot -työkalua. - Tekoälyn käyttö viedään nyt uudelle tasolle.

Tietoturvauutisiin keskittyvä Cybernews on tehnyt mielenkiintoisen testin. Ryhmä asensi puhtaaseen Android-puhelimeen sata suosituista ilmaista sovellusta Play-kaupasta ja tutki, miten ja mihin ne lähettävät dataansa. Tulokset ovat odotetun karmeita.

Yhdysvaltain kansallinen standardi- ja teknologiainstituutti NIST testaa säännöllisesti myös biometristen tunnistustekniikoiden tasoa. Kasvojentunnistustestissä parhaaksi arvioitiin NEC:n ratkaisu. Se tunnistaa 99,88 prosenttia kasvoista.

Nokia Arenalla kurkistettiin ensimmäisenä Pohjoismaissa 5G-verkon tulevaisuuteen, kun Elisa ja Nokia demosivat L4S-ominaisuutta. Nokia Bell Labsin kehittämä protokolla pienentää viivettä merkittävästi.

Silo AI kertoo saavuttaneensa merkittävän virstanpylvään, kun Poro-mallin koulutus on saatu onnistuneesti päätökseen yhdessä Turun yliopiston ja HPLT:n kanssa. Tämä on ratkaiseva askel Silo AI:lle ja sen pyrkimyksille vahvistaa Euroopan digitaalista suvereniteettia ja demokratisoida suurten kielimallien (LLM) saatavuus kaikilla eurooppalaisilla kielillä.

Vaikka piikarbidi (SiC) on ollut tunnettu useita vuosikymmeniä, se nähdään edelleen ”uutena” teknologiana, johon ei vielä ole tarjolla samanlaista suunnittelua tukevaa ekosysteemiä kuin piipohjaisilla tuotteilla. Tämä ei pidä paikkaansa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja operaattoreiden työ tekstiviestihuijausten kampittamiseksi kantaa hedelmää. Tähän mennessä eri organisaatiot ovat suojanneet jo yli 70 tekstiviestin lähettäjätunnusta. Traficom kannustaakin myös muita tekstiviestejä lähettäviä organisaatioita tarkistamaan suojaustarpeensa ja rekisteröimään tarvittavat tunnukset Traficomin palvelussa.

Moni on kiinnostunut uudesta avoimesta RISC-V-prosessorista, mutta mistä voisi lähteä liikkeelle? Microchipin uusi, edullinen PolarFire SoC Discovery Kit voi olla osuva ratkaisu. Tämä edullinen kehitysalusta auttaa opiskelijoita, aloittelijoita ja kokeneita suunnittelijoita työskentelemään uusien teknologioiden parissa.

Aushiq Ali Memonin tuoreen väitöstutkimuksen mukaan tietoliikennepohjaiset mukautuvat eli adaptiiviset suojausjärjestelmät havaitsevat ja erottavat mikroverkkojen oikosulkuviat nopeammin kuin tavalliset vakioasetteluihin perustuvat suojauslaitteet. Väitös tarkistetaan Vaasan yliopistossa perjantaina.

Kriittisten metallien käytön poistaminen katodimateriaaleista voi nopeuttaa ladattavien litiumioniakkujen maailmanlaajuista käyttöönottoa. Orgaaniset katodimateriaalit, jotka on johdettu kokonaan maaperän alkuaineista, ovat periaatteessa ihanteellisia vaihtoehtoja, mutta ne eivät ole vielä haastaneet epäorgaanisia katodeja.

Mooren laille on ennustettu kuolemaa jo pitkään, mutta ainakin toistaiseksi turhaan. Eikä loppua ole vieläkään näkyvissä. Belgialainen mikroelektroniikan tutkimuslaitos IMEC on jo esitellyt PDK-suunnittelualustat 2 nanometrin sirujen suunnittelun aloittamiseksi.

Sähköhallintaratkaisuistaan paremmin tunnettu Eaton on esitellyt uusia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä täyttämään nykyaikaiset tietoturvavaatimukset. Virranjakoyksikkö Rack PDU G4 ja verkkokortti Gigabit Network-M3 täydentävät yhtiön monipuolista tuotevalikoimaa, joka on kehitetty varmistamaan järjestelmien turvallisuus.

Eikö olisi kätevää, jos samalla päätelaitteella voisi osallistua työneuvotteluun samalla, kun striimaa elokuvaa isolle ruudulle, ja molemmat toimisivat saumattomasti ja turvallisesti. Nokia aikoo ensimmäisenä laitevalmistajana demota tällaista tekniikkaa Barcelonan Mobile World Congressissa.

Pohjoismaiden viranomaisverkossa ollaan aloittamassa siirtymää laajakaistaisiin ratkaisuihin, käytännössä siis 5G-verkkoihin. Ruotsissa tuleva Rakel G2 perustuu omaan dedikoituun core-osaan, jonka toimittaa Ericsson. Suomen ratkaisu on pitkälti samanlainen, sanoo Virve-verkkoja operoivan Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Salaus on keskeinen osa nykyisiä järjestelmiä. - Jos salaus onnistutaan murtamaan, aika iso osa tietoturvasta menetetään, sanoi Xipheran teknologiajohtaja Kimmo Järvinen Prevent24-tapahtumassa. Paras ratkaisu on tehdä salaus laitteistopohjaiseksi eli suoraan piin päälle.