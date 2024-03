Eatonin uusi tehdas on valmistunut Kehä III:n varrelle Vantaan Tuupakkaan. Nyt yhtiö rekrytoi kasvunsa tueksi uusia työntekijöitä. Tarvetta on erityisesti sähköalan ammattilaisille. Rekrytointitarve on merkittävä.

STMicroelectronics on laajentanut suosittua 32-bittisten mikro-ohjaimien valikoimaansa suorituskykyisillä siruilla, jotka tukevat useita langattomia standardeja samanaikaisesti. Tuki löytyy niin Bluetooth LE 5.4-, Zigbee-, Thread- kuin Matter-protokollille.

Monissa laitteissa käsitellään jo 8K-videota, joten myös tallennusmedian täytyy olla suorituskykyistä. Tämän takia CFexpress-kortit, joiden edeltäjä tunnettiin nimellä CompactFash, kasvattaa suosiotaan. Tähän suosioon Sonykin tarttuu uusilla 240 ja 480 gigatavun CFexpress-korteillaan.

IT- ja konsultointiyhtiö CGI on saanut uudelle Suomeen rakentamalleen datakeskukselleen ja sen palveluille Katakri2020-sertifioinnin. Kyseessä on ensimmäinen kapasiteetti- ja konesaliympäristö, jonka auditointi kattaa kaikki Katakri2020:n osa-alueet.

Cat 5 -kaapelit ovat tuttuja Ethernet-liikenteen kuljettamiseen, mutta tulevaisuudessa nopea data kulkee yhä useammin yksinkertaisessa parikaapelissa. Hollantilainen Belden on nyt tuonut valikoimaansa kytkimen, jolla satamegabittinen datalinkki yltää kilometrin päähän. Kyse on Lumberg Automationin BEETLE Single Pair Ethernet (SPE) Lite Managed Switch -kytkimestä.

OpenAI ja sen ChatGPT tunnetaan parhaiten suurten LLM-kielimallien edustajana, mutta tekniikkaa kehittävät lukuisat muutkin yritykset. Yksi näistä on SambaNova Systems, joka on juuri julkistanut yrityksille biljoonan parametrin tekoälymallin. Yhtiön mukaan se malli on 10 kertaa tehokkaampi kuin mikään vastaavan kokoinen mallia.

20 prosenttia nauhajärjestelmiä edullisempi ja 90 prosenttia perinteisiä kiintolevyjä pienemi virrankulutus. Tätä lupaa Huawei uudella magneettisähköisellä tallennusmenetelmällään. OceanStor Arctic -tekniikkaa demottiin jo Barcelonan mobiilimessuilla.

Statcounterin tietojen mukaan Linux markkinaosuus henkilökohtaisissa tietokoneissa kasvoi helmikuussa 4,03 prosenttiin. Tämä on alustan suurin markkinaosuus työpöydillä. Kolmen prosentin rajan Linux rikkoi kesäkuussa 2003, joten jotakin PC-markkinoille voi olla tapahtumassa.

Älypuhelimen akun kesto on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Laitteiston puolelta pyritään lisäämään akun kapasiteettia ja vähentämään komponenttien, kuten näyttöjen virrankulutusta, ja samalla uusia yrityksiä kehitetään myös viestintätekniikoita, jotka pystyvät vähentämään virrankulutusta koskien tiedonsiirtoa ja vastaanottoa.

Taiwanilainen MediaTek oli suurin älypuhelinten järjestelmäpiirien valmistaja vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Loka-joulukuussa markkinoille tuotiin 117 miljoonaa MediaTekin piirisarjalla varustettua älypuhelinta. Luku oli 21 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Intel ilmoitti viime marraskuussa luopuvansa ohjelmoitavasta logiikastaan. Nyt yhti on ilmoittanut uusvanhan FPGA-yhtiönsä Alteran virallisesta lanseerauksesta. Alteran logo meni samalla uusiksi.

AMD on esitellyn uuden sirun edullisten FPGA-piiriensä valikoimaan. Spartan Ultrascale+ on samalla viimeinen edullisten ohjelmoitavien piirien perhe, joka siirtyy 16 nanometrin prosessiin. Uutuus on suunnattu ennen kaikkea liitäntäpiiri, jolta löytyy jopa 572 I/O-linjaa.

Kiinnostaako 6G-tekniikka? Mitä 6G tarkoittaa teknisesti? Kuinka tekoäly on integroitu hajautettuun laskentaan tai kuinka vastaamme luotettavan, lyhyen viiveen tiedonsiirtohaasteisiin langattomassa tietoliikenteessä?

JATO Dynamics seuraa Euroopan automarkkinoita ja tammikuussa rekisteröitiin hieman yli miljoona eli 1 011 281 uutta henkilöautoa, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suuri osa kasvusta johtui sähköautojen ja ladattavien hybridien kysynnän vuoksi. Silti niiden osuus kokonaismyynnistä putosi pienimmilleen yli vuoteen.

Elektroniikan komponenttien ja teollisuuden automaatiotuotteiden jakelija Mouser Electronics juhlii 60-vuotista taivaltaan. Mouser aloitti muutaman työntekijän työskennellä autotallissa El Cajonissa, Kaliforniassa, ja on nykyään usean miljardin dollarin yritys, jolla on 4 000 työntekijää ja 28 toimipaikkaa ympäri maailmaa.

Tekoälyä kehittävät startupit keräsivät viime vuonna 25,5 miljardia dollaria riskirahaa sijoittajilta. Tänä vuonna tahti on vain kiihtynyt. Stocklyticsin keräämien tietojen mukaan tekoälyn startupit ovat keränneet jo 5,7 miljardia dollaria tähän mennessä.

Infineon esitteli tänään toisen sukupolven piikarbidipiirinsä tehosovelluksiin. Yhtiön tehopuolijohteiden ryhmästä vastaavan Peter Friedrichsin mukaan häviöt pienenevät entisestään. Tuotannon osalta CoolSiC-perhe on jo yhtä luotettava kuin piipohjaiset mosfetit.

Samalla kun valokuitu yleistyy Suomessa, taloyhtiöissä rakennuksen sisäverkko kuitenkin kuihduttaa nettiyhteyden nopeuden kymmenesosaan valokuidun potentiaalista. Elisa on tuonut saataville G.fast-teknologian, jonka avulla kiinteistön kuparisen sisäverkon nopeuden voi kiihdyttää valokuidun tasolle.

AMD:llä on ollut ongelmia HDMI-ajureidensa kanssa Linuxissa. Yhtiön suunnittelijat ehdottivat HDMI Forumille, että ajurit voisi julkistaa avoimen lähdekoodin ajureina, mutta tämä ei järjestölle sovi. Siispä ongelma HDMI:n uusimpien ominaisuuksien kanssa ei ratkea.

Matter-protokollan idea on nerokas: kehitetään yksi kieli, jolla voidaan hallita kaikkia kodin älylaitteita riippumatta siitä, miten radiolinkki niihin on järjestetty. Itävalatalainen älylukkovalmistaja Nuki tuo nyt tarjolle ensimmäisen natiivisti Matteria tukevat tuotteensa.