Tarkka paikannus on tullut yhä tärkeämmäksi monilla alueilla ja sovelluksissa. Liikkeen seurantaan perustuva reaaliaikainen RTL-tekniikka (Real-Time Kinematic) tarjoaa huomattavasti paremman tarkkuuden kuin perinteiset satelliittisignaaleihin pohjautuvat järjestelmät.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kuluneen viikon aikana saanut jälleen useita ilmoituksia Microsoft 365 -tilimurroista. Virasto varoittaakin Dropbox-linkeistä, joiden avulla yritetään kalastella tietoja ja murtaa M365-tilejä-

Volvo Cars on aloittanut yhteistyön englantilaisen Breathe Battery Technologiesin kanssa ja saa ensimmäisenä autonvalmistajana käyttöönsä uusimman version akkuteknologiayrityksen patentoidusta algoritmeihin perustuvasta latausohjelmistosta. Breathen algoritmit nopeuttavat latausta jopa kolmanneksella.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinet pani tammikuussa merkille suositulla Python-ohjelmointikielellä kirjoitettujen haittaohjelmien yleistymisen. Tammikuussa havaittiin uusi kampanja, jossa haittaohjelman takana oli vietnamilainen ryhmä.

Entisaikaan tietokoneiden prosessorien nopeudessa käytiin todella kovaa kilpailua. Vaikka kellotaajuus on enää yksi suorittimien tehokkuuteen vaikuttava tekijä, ”maailman nopein prosessori” kuulostaa silti hyvältä. Intel rikkoi juuri ylikellottamattomien prosessorien ennätyksen.

NATOn DIANA-johtokunta on hyväksynyt Suomen esityksen kahden testikeskuksen ja yrityskiihdyttämön perustamisesta Suomeen. Ouluun tulee uusi 6G-teknologian testikeskus. - 6G-testikeskus toimii kehittyneenä globaalina testikeskuksena, joka tarjoaa palveluja tulevaisuuden kaksikäyttöteknologioiden kehitys- ja testaustyöhön, kertoo tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki Oulun yliopistosta (kuvassa oikealla).

Galliumnitridi on viimeisen parin vuoden ajan mullistanut teholähteiden kehtyksen erityitsesti pienempien tehojen laitteissa. Nyt markkinoilla on saatu ensimmäinen iso GaN-patenttiriita, kun Infineon haastaa Innosciencen oikeuteen patentinloukkauksesta.

Maaliskuun 14. vietetään kansainvälistä piin päivää. Farnell julkistaa tätä päivää antamalla alennuksia Raspberry Pi -tuotteista. Alennus on 10 prosenttia Raspberry Pi 4 -korteista, virtalähteistä, ABS- ja metallikoteloista, V2-kameramoduulista ja monista muista tuotteista.

Vielä joitakin aikoja sitten sähkölaitteiden maadoittamiselle ajateltiin vain yksi keskeinen syy: turvallisuus. Vaikka ihmisten suojaaminen sähköiskuilta on edelleen ensiarvoisen tärkeää, myös modernin kulutuselektroniikan häiriöille herkät multimedia- ja viestintätoiminnot vaativat vankan ja kattavan maadoitusstrategian kehittämistä laitteille ja järjestelmille.

Kännykkäprosessoreistaan tunnettu Arm on esitellyt ensimmäiset prosessorit robottiautoihin tai ohjelmistopohjaisiin ajoneuvoihin, kuten yhtiö kuvailee. Erityisesti autonomisissa ajoneuvoissa koko arkkitehtuuri pitää miettiä uusiksi, kun autoa alkaa ohjata ”miljardi riviä ohjelmistokoodia”.

Piipohjaisen yksikerrosrakenteeseen perustuvan aurinkokennon teoreettinen maksimihyötysuhde on 33,7 prosenttia. Siksi tutkimus keskittyy ns. tandem- eli kaksikerrosrakenteisiin. Bangladeshissa on nyt ylletty lähes 44 prosentin hyötysuhteeseen.

Itävaltalainen TriLite esitteli puoli vuotta sitten maailman pienimmän projektionäytön, jossa koko järjestelmä sopii alle kuutiosentin tilaan. Nyt yhtiöilmoittaa, että Trixel 3 lasersädeskannerin näytekappaleet ovat lähdössä AR-lasien valmistajille.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo helmikuun haittaohjelmakatsauksessaan, että venäläisen Evil Corp -verkkorikollisryhmän FakeUpdates-latausohjelma pitää sitkeästi kärkisijaa maailman ykköshaitakkeena. Suomessa ykkössijalle nousi phishing-sähköpostien välityksellä leviävä Injuke-troijalainen.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona tekoälysäädöksen, jolla edistetään innovointia ja taataan, että tekoäly on turvallista ja perusoikeuksien mukaista. Lanisäädnnöllä esimerkiksi rajoitetaan tekoälyyn perustuvien biometristen tunnistusjärjestelmien käyttöä lainvalvonnassa, kielletään ns. sosiaalinen pisteytys ja tekoälyn käyttö ihmisten manipulointiin.

Yhdysvaltain standardointi-instituutti NIST (National Institute of Standards and Technology) ja sen yhteistyökumppanit ovat saaneet aikaan mullistavan ratkaisun erilaisten signaalien ajoitusteknologiassa. Työn alla on kompakti yhden sirun ratkaisu, joka valon mikroaalloiksi.

Tämän hetken kvanttitietokoneiden prosessorit perustuvat suprajohtaviin materiaaleihin, joten niiden täytyy toimia äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa. Puhutaan esimerkiksi noin neljästä kelvinistä. Japanilaistutkijat väittävät nyt saavuttaneensa kvanttikoherenssin huoneenlämpötilassa.

Qualcommin uusin huippuprosessori eli Snapdragon 8 Gen 4 on tulossa pian Android-huippumalleihin. Nyt näyttää ensimmäistä kertaa siltä, että Android-puhelimien suorituskyky voisi nousta iPhone-puhelimien tehoa paremmaksi.

Nokia on lanseerannut uuden kuituverkojen modeemin, joka kasvattaa kotiin tai pientoimistoon tulevan verkkoyhteyden nopeuden 25G PON -tasolle. Reititin on tarkoitettu helpoksi, kustannustehokkaaksi ja nopeaksi tavaksi päivittää 10 gigabitin yhteydet yli 20 gigabitin tasolle.

Matter-protokollan idea on nerokas: kehitetään yksi kieli, jolla voidaan hallita kaikkia kodin älylaitteita riippumatta siitä, miten radiolinkki niihin on järjestetty. Tuen protokollalle voi tuoda myös jälkikäteen, kuten ABB näyttää.

Markkinoilla on nyt melko vahva konsensus siitä, että tulevaisuuden tekoälyprosessointi perustuu dedikoituihin piiriratkaisuihin GPU-suorittimien sijaan. Yksi tämän alueen pioneereista on piilaaksolainen startup Tenstorrent. Se on juuri esitellyt ensimmäisen piirituotteensa kehitysalustoineen.