STMicroelectronics ottaa ison askeleen mikro-ohjaimien valmistuksessa siirtyessään ensimmäisenä valmistajana alle 20 nanometrin prosessiin. Käyttöön otettava 18 nanometrin FD-SOI-prosessi tuo esimerkiksi vaiheenmuutos- eli PCM-muistit mikro-ohjainpiireille ensimmäistä kertaa.

VTT on käynnistänyt kaksivuotisen PhotonWear -tutkimushankkeen, jossa kehitetään uusia, puettavia optisia antureita fysiologisten arvojen ja biomarkkerien mittaamiseen. Nykyisiä antureita tarkempi mittaus perustuu mustan piin tekniikkaan.

IQM Quantum Computers tunnetaan suomalaisena kvanttitietokoneiden valmistajana, joka on jo toimittanut koneita asiakkaille. Nyt yhtiö laajentaa pilvipalveluihin. Uusi palvelu on nimeltään IQM Resonance.

Belgialaisessa mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMECissä on kehitetty uudenlainen AD-muunninarkkitehtuuri, joka voi osoittautua läpimurroksi datakeskusten optisissa linkeissä. Niissä tarvitaan yhä suurempaa nopeutta, mutta samalla nykyiset SAR-muuntimet uhkaavat kasvaa epäkäytännöllisen suuriksi.

Nürnergin Embedded World -messuihin on aikaa alle kuukausi ja yritykset alkavat jo esitellä messujen vetonaulojaan. Nordic Semicomductor lupaa esitellä päivitetty Thingy:91 X -protoalustaansa, johon on nyt lisätty tuki tamperelaisen Wirepasin kehittämälle 5G-IoT-protokollalle.

STMicroelectronics on esitellyt 32-bittisen mikro-ohjainperheen, joka kutistaa STM32-ohjaimien virrankulutuksen aiempaa merkittävästi pienemäksi. STM32U0-piirien energiankulutus on jopa 50 prosenttia aiempia sukupolvia pienempi.

EU julkaisi viime syksynä AFIR-asetuksen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), joka luo yhteiset raamit sähköautojen latausalalle ja edistää liikenteen sähköistymistä. Asetus edellyttää, että pääteillä löytyy pikalatausasema 60 kilometrin välein. Lataus pitää myös pystyä maksamaan kortilla.

Nvidia takoo tällä hetkellä tuhottomasti rahaa tekoälyyn sopivilla GPU-prosessoreillaan. GTC 2024 -tapahtumassa yhtiön pääjohtaja Jensen Huang esitteli prosessorin, joka toimii mittarina kaikille muille. Ainakin seuraavan vuoden ajan.

Kemppi-konserni julkisti helmikuussa suunnitelman eriyttää Kemppi Oy:n elektroniikkaliiketoiminta omaksi yhtiökseen. Nyt suunnitelmat ovat edelleen tja uusi yritys aloittaa toimintansa elokuun alussa nimellä Kemptron Oy.

Qualcomm haluaa tuoda tekoälyn laajemmille älypuhelimen käyttäjäjoukoille. Tähän asti monet toiminnot ovat olleet vain uusimpien premium-älypuhelimien ostajien ulottuvilla, mutta uusi Snapdragon 8s Gen 3 -alusta tuo monet tekoälyominaisuudet myös keskihintaluokkaan.

Panasonic on päivittänyt TOUGHBOOK G2- ja 33-tabletit Alder Lake -suorittimilla ja parantanut niiden tietoturvaa ja modulaarisuutta. Tarjolle tuli kaksi mallia: 10,1 tuuman näytöllä varustettu G2mk2 ja 12 tuuman ruudulla varustettu 33mk3.

Arrow Electronics helpottaa tekoälyn kehitystä ammattilaisille ja rakentelijoille CYC5000 FPGA -kortilla, jonka koko on 25,0 x 70,7 millimetriä. Plug and play -tyyppinen kortti on Arduino-yhteensopiva.

Suomalais-virolaisen cleantech-yritys Themon älytermostaattiteknologia on läpäissyt Fingridin taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vaatimukset Suomessa. Se tarkoittaa, että Suomen kantaverkon taajuutta voidaan jatkossa tasapainottaa nopeasti ja helposti jopa kaikkien suomalaisten sähkölämmitteisten kotitalouksien ja muiden asuin- ja majoitustilojen avulla.

Älypuhelimissa tarvitaan jatkuvasti nopeampia muisteja tallennusmäärien kasvaessa ja esimerkiksi tekoälyn paikallisen laskennan lisääntyessä. Taiwanilainen Silcon Motion on esitellyt kännyköiden fash-muisteilla ohjaimen, joka on ultranopea ja silti vähävirtainen.

Internet-datan määrä kasvaa, jopa eksponentiaalista vauhtia. Samalla yhä suurempi osa siitä käytetään matkapuhelimilla. Viime vuonna kännyköillä ladattiin 57,9 prosenttia koko verkkoliikenteestä, selviää Stocklytics.comin keräämistä tiedoista.

Tarkka paikannus on tullut yhä tärkeämmäksi monilla alueilla ja sovelluksissa. Liikkeen seurantaan perustuva reaaliaikainen RTL-tekniikka (Real-Time Kinematic) tarjoaa huomattavasti paremman tarkkuuden kuin perinteiset satelliittisignaaleihin pohjautuvat järjestelmät.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kuluneen viikon aikana saanut jälleen useita ilmoituksia Microsoft 365 -tilimurroista. Virasto varoittaakin Dropbox-linkeistä, joiden avulla yritetään kalastella tietoja ja murtaa M365-tilejä-

Volvo Cars on aloittanut yhteistyön englantilaisen Breathe Battery Technologiesin kanssa ja saa ensimmäisenä autonvalmistajana käyttöönsä uusimman version akkuteknologiayrityksen patentoidusta algoritmeihin perustuvasta latausohjelmistosta. Breathen algoritmit nopeuttavat latausta jopa kolmanneksella.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinet pani tammikuussa merkille suositulla Python-ohjelmointikielellä kirjoitettujen haittaohjelmien yleistymisen. Tammikuussa havaittiin uusi kampanja, jossa haittaohjelman takana oli vietnamilainen ryhmä.

Entisaikaan tietokoneiden prosessorien nopeudessa käytiin todella kovaa kilpailua. Vaikka kellotaajuus on enää yksi suorittimien tehokkuuteen vaikuttava tekijä, ”maailman nopein prosessori” kuulostaa silti hyvältä. Intel rikkoi juuri ylikellottamattomien prosessorien ennätyksen.